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İsrail Avrupa’yı hedef gösterdi, Fransa resti çekti: Çirkin ve mesnetsiz

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail Avrupa’yı hedef gösterdi, Fransa resti çekti: Çirkin ve mesnetsiz
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Gazze Şeridi'ndeki işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, uluslararası tepkileri bastırmak amacıyla bu kez “antisemitizm” söylemiyle Avrupa'yı hedef aldı. Saldırıyı bahane eden Netanyahu yönetimi, soykırıma karşı yükselen sesleri susturmaya çalışırken Fransa’dan cevap gecikmedi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda iki İsrail elçilik çalışanının ölmesinin ardından İsrail, saldırıyı uluslararası düzeyde “antisemitizm” söylemiyle siyasallaştırarak, başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine karşı sert suçlamalarda bulundu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "Avrupa’daki İsrail karşıtı söylemlerin bu saldırıya zemin hazırladığını" öne sürdü.

Saar’ın iddialarına Paris’ten cevap geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, İsrail’in suçlamasını "çirkin ve tamamen temelsiz" olarak niteledi.

SALDIRI SONRASI PROPAGANDAYA TUTUNDULAR 

Çarşamba gecesi Başkent Yahudi Müzesi önünde yaşanan saldırıda, "Özgür Filistin" sloganları atan 30 yaşındaki Elias Rodriguez adlı saldırgan, iki elçilik çalışanını vurduktan sonra gözaltına alındı. Rodriguez'in radikal sol bir örgütle bağlantılı olduğu ve eylemini siyasi saikle gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan açıklamalarda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa'yı "Hamas’ı cesaretlendirmekle" suçlamıştı.

 

Kaynak: Dış Haberler

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