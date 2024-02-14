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    • İsrail basını: Netanyahu esir takası müzakereleri için Kahire'ye heyet gönderilmesini reddetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail basını: Netanyahu esir takası müzakereleri için Kahire&#039;ye heyet gönderilmesini reddetti
    İsrail, Filistin, Gazze, Netanyahu, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, esir takası müzakereleri için ara buluculuk yapan Mısır'a heyet gönderilmesini reddetti.

    İsrail’den Walla haber platformu, Hamas ile Tel Aviv arasında yeni bir esir takası mutabakatı için yapılan müzakereler hakkındaki gelişmelere yer verdi.

    HEYETİN GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

    Arabulucular Mısır ve Katar'ın yeni bir esir takası için yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanması amacıyla ek görüşmeler önerdiği aktarılan haberde, Netanyahu'nun ise Kahire'de yeni bir esir takası için yapılacak müzakerelere Tel Aviv'den bir heyetin gitmesine onay vermediği belirtildi. İsrail Başbakanı'nın Hamas'ın esir takası konusundaki tutumunu "yumuşatmayıncaya kadar" yeni müzakerelere gerek olmadığını düşündüğü kaydedildi.

    GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

    Adı açıklanmayan kaynaklarda dayandırılan haberde, müzakerelerde tarafların anlaşmadığı konuların başında Hamas'ın İsrailli esirlere karşı serbest bırakılmasını istediği Filistinli esirlerinin sayısının geldiği ifade edildi.

    İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet salı günü müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti.

    New York Times gazetesi, Kahire'de dün yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı. Alt düzeydeki yetkililerin katılacağı görüşmelerin yarın Kahire'de yapılması planlanıyordu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistinGazzeNetanyahu
    Haberler > Dünya > İsrail basını: Netanyahu esir takası müzakereleri için Kahire'ye heyet gönderilmesini reddetti
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