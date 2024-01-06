İsrail basını orduyu hedef aldı! 'Hava kuvvetlerimiz ne yaptığını bilmiyor'

6 Ocak 2024 18:00 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 18:13

Bir anda dünya gündemine oturan ve taktiksel ustalığıyla akıllara kazınan 'Aksa Tufanı' harekatının üstünden 3 ay geçmesine rağmen, İsrail medyası savunma konusundaki zafiyetlerini sorgulamaya şimdi başladı. The Jerusalem Post gazetesi "İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçakları 7 Ekim'de neredeydi?" başlıklı haberinde, İsrail Hava Kuvvetleri'nin işlevsiz kaldığı ve zafiyet gösterdiğini itiraf etti.

BİRAZ UÇUP GERİ DÖNDÜLER

The Jerusalem Post'un edindiği bilgilere göre, 'Aksa Tufanı' harekatı gerçekleştirilirken İsrail Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki sadece 2 helikopterin ülkenin kuzeyinde bulunan Ramat David kibutzunda hazırda beklediği ve mühimmatlarının ise son derece sınırlı olduğu kaydedildi. Öte yandan geriye kalan yüzlerce helikopter ve savaş uçağının ise hazırlıksız olduğu belirtildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait sadece birkaç savaş uçağının Gazze şeridi üzerinde uçtuğu, daireler çizdiği ve yakıtları bitince üsse geri döndüğü bildirilirken, pilotların ifadelerine göre ise ne olduğunu anlamadıkları ve ne yapacaklarını bilemedikleri ifade edildi. The Jerusalem Post'ta yer alan haberde şunlar kaydedildi:

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin komuta zincirindeki hiç kimse onlardan nasıl yardım isteneceğini, onları harekete nasıl yönlendireceğini, onlarla nasıl temas kuracağını ve onları nasıl yönlendireceğini bilmiyordu.