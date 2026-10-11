İsrail basını yazdı! Yunanistan, Türkiye telaşı yüzünden para saçıyor

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilim nedeniyle silahlanmaya hız veren Yunanistan, ABD'den 4 milyar dolarlık yeni silah paketi için harekete geçti. İsrail basınından Maariv, Atina'nın milyarlarca dolarlık savunma harcamalarının arkasında Türkiye ile rekabetin bulunduğunu yazdı.

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Yunanistan, Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşadığı anlaşmazlıkların gölgesinde silahlanma programını genişletiyor.

İsrail basınından Maariv, Atina'nın ABD'den 4 milyar dolara varan yeni silah ve modernizasyon paketi için başlattığı girişimi Türkiye ile yaşanan rekabet üzerinden ele aldı.

İsrail gazetesi, "Yunanistan cüzdanını açıyor ve Türkiye'ye mesaj gönderiyor: Silahlanma için 4 milyar dolar daha" başlığıyla yayımladığı haberinde, Atina'nın Amerikan ve Fransız savaş uçaklarının yanı sıra İsrail savunma sistemlerine de yöneldiğini ileri sürdü.

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Gazete, "Yunanistan'ın savunmaya yönelik kesintisiz yatırımlarının temel nedenlerinden biri Türkiye ile uzun süredir devam eden rekabettir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3,5'ini savunmaya ayırdığına işaret eden Maariv, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkların son aylarda yeniden gündeme geldiği öne sürdü.

ABD'DEN 4 MİLYAR DOLARLIK SİLAH PAKETİ

Reuters'a konuşan iki üst düzey Yunan yetkiliye göre Atina, ABD'den yeni mühimmat alımı ve mevcut F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için 4 milyar dolara varan bir paket üzerinde çalışıyor.

Paket, Yunan Hava Kuvvetlerinin F-16 Viper ve gelecekteki F-35 savaş uçakları ile Black Hawk helikopterlerinde kullanacağı gelişmiş füze ve bombaları kapsıyor.

Yunanistan ayrıca envanterindeki 37 adet F-16 Block 50 savaş uçağını yaklaşık 1 milyar dolar maliyetle Viper seviyesine yükseltmek istiyor.

Yunan yetkililer, alımların büyük bölümünün mevcut savunma planında yer aldığını ve ödemelerin birkaç yıla yayılacağını da duyurmuştu.

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100'DEN FAZLA F-16 VIPER HEDEFİ

Yunanistan, halihazırda yaklaşık 82 adet F-16 savaş uçağını Viper konfigürasyonuna yükseltme programını sürdürüyor.

Atina'nın planladığı 37 ilave uçağın modernizasyonuyla birlikte Yunan Hava Kuvvetlerinin Viper sayısı 100'ün üzerine çıkacak.

Yunanistan, 2024 yılında ABD'den 20 adet F-35 savaş uçağı ve 35 adet UH-60M Black Hawk helikopteri satın alma kararı da almıştı.

İlk F-35'in 2028 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

YUNANİSTAN'IN SAVUNMA PLANINDA İSRAİL AYRINTISI

Maariv, Yunanistan'ın silahlanma programında İsrail'in üstlendiği role de geniş yer ayırdı.

İsrail basını, "Atina, 2036 yılına kadar silahlı kuvvetlerine yaklaşık 28 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor. Programın merkezinde, hava araçları, insansız hava araçları ve balistik füzelere karşı çok katmanlı savunma sağlaması hedeflenen "Aşil Kalkanı" bulunuyor.

İsrail savunma sanayisi, projeye sağlayacağı silah ve savunma sistemleriyle Yunanistan'ın yeni hava savunma mimarisinde önemli rol üstleniyor.

Mart ayında Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Aşil Kalkanı kapsamında dronsavar, hava savunma ve balistik füze savunma katmanlarının güçlendirilmesine yönelik planları onayladı." yorumunu paylaştı.

"ABD, FRANSA VE İSRAİL SİSTEMLERİ BİR ARADA"

Maariv, Yunanistan'ın savunma yapısının Amerikan, Fransız ve İsrail sistemleri etrafında şekillendiğini de öne çıkardı.

Atina'nın planında ABD üretimi F-35 ve F-16 savaş uçakları, Fransa'dan alınan Rafale uçakları ve İsrail yapımı savunma sistemleri yer alıyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, modernizasyon programlarının tamamlanmasının ardından ülkesinin Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetlerinden birine sahip olacağını savundu.

MAARIV: TÜRKİYE İLE GERİLİM SİLAHLANMAYI HIZLANDIRIYOR

İsrail gazetesi, Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin Atina'nın savunma politikalarında belirleyici başlıklardan biri olduğunu değerlendirdi. Yazıda, "Yunanistan, Türkiye ile Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yaşadığı anlaşmazlıkların gölgesinde savunma kapasitesini güçlendirmeye çalışıyor. Ankara'nın bölgedeki faaliyetleri, Atina'nın askeri modernizasyon planlarında önemli bir yer tutuyor. Miçotakis kesenin ağzını açmış durumda." denildi.

Türkiye'nin ağustos ayında ilan ettiği deniz parklarına Yunanistan'ın itiraz ettiği hatırlatıldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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