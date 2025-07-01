İsrail, bir genci daha açlıktan öldürdü!

İşgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ediyor. Şehri yakıp yıkan İsrail nedeniyle bir genç daha "açlık" dolayısıyla hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’ndeki ağır abluka ve devam eden İsrail saldırıları yüzünden açlıktan ölenlerin sayısı 100'ü geçti. Son olarak 29 yaşındaki Eyüp Sabır Ebu el-Hasin isimli genç, ağır yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre, Gazze’de insani yardım akışı neredeyse tamamen durma noktasına geldi. İsrail’in yoğun bombardıman ve kara operasyonlarıyla birleşen kuşatma, on binlerce sivilin ölümüne ve yüz binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

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"GAZZE'DE BİR ÖLÜM TUZAĞI"

UNRWA Komiseri Philippe Lazzarini, yardım dağıtımının "bir ölüm tuzağı" haline geldiğini belirterek Refah’ta aç bırakılan insanların ağır bombardıman alanına on kilometre yürümeye zorlandığını söyledi.

BM Genel Sekreteri António Guterres ise Gazze’de yardım almak isterken öldürülen ve yaralanan sivillerin raporlarından dehşete düştüğünü ifade ederek "derhal bağımsız bir soruşturma" çağrısında bulundu.

ABLUKA VE YERİNDEN EDİLME DEVAM EDİYOR

OCHA raporlarına göre, Gazze Şeridi’nin yüzde 82’si İsrail’in askerileştirilmiş bölgesi ilan edilmiş durumda ve 1,9 milyon kişi defalarca yerinden edildi. İsrail ordusunun verdiği yerinden edilme emirleri, UNRWA’ya ait 180’den fazla tesisi doğrudan etkiliyor.

Yakıt ablukası dördüncü ayına girerken, hayati sağlık hizmetleri çöküş noktasında. UNRWA’nın tıbbi malzeme stoklarının yarısından fazlası tükenmiş durumda.

BM’nin Beslenme Kümesi’ne göre, beş yaş altındaki çocuklarda akut yetersiz beslenme oranı mayıs sonunda yüzde 5,8’e yükseldi. Hamile ve emziren kadınlarda da ağır beslenme krizi yaşanıyor.

Koruma raporları, çocukların yiyecek bulabilmek için yağmaya, dilenciliğe ve tehlikeli stratejilere yöneldiğini ortaya koyuyor.

İSRAİL YARDIMI ENGELLİYOR

BM verilerine göre, Mayıs ayında Gazze’ye planlanan 276 yardım konvoyundan 156’sı İsrail tarafından reddedildi, onlarcası engellendi. UNRWA, 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye hiçbir malzeme sokamadığını duyurdu.

BATI ŞERİA'DA DA BASKI ARTIYOR

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de durum gergin. OCHA’ya göre 7 Ekim 2023’ten bu yana en az 942 Filistinli öldürüldü. İsrail hükümeti ise mayıs ayında 22 yeni yerleşim birimini daha onayladı.