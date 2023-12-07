İsrail, BM okulunu basıp 700 Filistinliyi rehin aldı! Siviller yarı çıplak sokakta gezdirildi

7 Aralık 2023 19:59 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 20:03

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya'daki Birleşmiş Milletler'e (BM) ait okula baskın düzenledi. Askerler, bombardımandan kaçıp buraya sığınan 16 yaşından büyük erkekleri rehin aldı. Zulüm bununla da bitmedi...

UTANÇ GÖRÜNTÜLERİ...

İşgalciler, erkekleri, kadın ve çocukları gözü önünde soyup sokağa dizdi. Görüntüler ise "Bunları Hamas'ın tünellerinden çıkardık" propagandasıyla servis edildi. Paylaşılan videoda, yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca sivilin ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Filistinliler daha sonra askeri kamyonun kasasına koyularak bilinmeye bir yere götürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN da bu iddiaları "Saldırıların arttığı Gazze'de 700 Filistinli alıkonuldu" haberiyle doğruladı.

ÖLÜ SAYISI 17 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de öldürülenlerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

"HAMAS TESLİM OLURSA SAVAŞ BİTER"

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Hamas’ın "teslim olması ve Gazze’de tutulan esirlerin serbest bırakılması" şartıyla saldırıların bitebileceğini söyledi. Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslenen Gendelman "Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, bütün kaçırılanlarımızın serbest bırakılması, ikincisi Hamas’ın teslim olması gerekiyor” dedi.

"HAMAS'IN LİDERLERİNDEN YAHYA SİVAR'IN EVİ KUŞATILDI"

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde ilerlediğini belirten Ofir Gendelman, İsrail askerlerinin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ı “bir an önce tutuklamak” amacıyla, “evini kuşattığını” iddia etti. Ancak Gendelman, Sinvar’ın söz konusu evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrailli Sözcü ayrıca, “Hamas’ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatının iyileşeceğini ve gelişeceğini” ileri sürdü.