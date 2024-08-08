İsrail cezaevleri İngiltere'ye soruldu: Endişeliyiz

İsrail'in tutsak Filistinlileri fiziksel ve cinsel şiddete maruz bırakmaları sorulan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kızılhaç'ı işaret etti. Bakanlık yetkilisi, "Rapordaki iddialardan dolayı derin endişe duyuyoruz. İngiltere, tüm tarafları Uluslararası Kızılhaç Komitesine hemen ve kesintisiz erişim sağlamaya çağırıyor" açıklamasını yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, B'Tselem'in Filistinlilerin İsrail cezaevlerinde fiziksel ve cinsel şiddet, aç bırakılma ve uykudan mahrum bırakılma gibi ağır işkencelere maruz bırakıldığını belirten raporuna ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı cevap verdi.

İlgili Haberler Serbest bırakılmışlardı! Filistinli tutukluya tecavüz eden İsrail askerlerinin görüntüsü ortaya çıktı

KIZILHAÇ'I İŞARET ETTİ

Sözcü, "Rapordaki iddialardan dolayı derin endişe duyuyoruz. İngiltere, tüm tarafları Uluslararası Kızılhaç Komitesine hemen ve kesintisiz erişim sağlamaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Dışişleri Bakanı David Lammy'nin İsrail ve Filistin'e yaptığı ziyarete de işaret eden sözcü, "Bakan, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına yaptığı ziyarette uluslararası insancıl hukuka uygun davranmanın önemine işaret etti. Bu, tutukluların korunmasını da kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, İngiltere'nin Gazze'de acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardımların artırılması çağrısını da yineledi.

RAPORDA NE YAZIYOR?

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in raporunda 12'den fazla cezaevinin, amacının insanlara kötü muamele etmek olan bir kampa dönüştürüldüğü ifade edilmişti.

Bu cezaevlerindeki Filistinlilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşadıklarına yer verilen raporda Filistinlilerin, cinsel şiddet, aşağılanma, aç bırakılma, keyfi ve ağır şiddet dahil olmak üzere sistematik kötü muamele ve işkenceye maruz bırakıldıklarını ifade ettiği aktarılmıştı.

Raporda, "Bir işkence kampı işlevi gören bu yerlere bir kez giren herkes en şiddetli acıyı, kasıtlı ve bitmeyen eziyeti çekmeye mahkum oluyor." ifadeleri kullanılmıştı.