İsrail Cumhurbaşkanı Herzog BM'yi suçladı! 'Bütün gün şikayet etmek yerine işini yapsaydı...'

21 Aralık 2023 20:22 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 20:38

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi’ne giren insani yardımların az olmasından Birleşmiş Milletleri (BM) sorumlu tutarak, “Ne yazık ki Birleşmiş Milletler'in kesin başarısızlığı nedeniyle günde 125 tırdan fazlasını getiremiyorlar" dedi.

HERZOG, BM'Yİ SUÇLADI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 76’ncı günde devam ederken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi’ne giren insani yardımların az olmasından BM'yi sorumlu tuttu. Herzog, "Ne yazık ki Birleşmiş Milletler'in kesin başarısızlığı nedeniyle günde 125 tırdan fazlasını getiremiyorlar. Eğer BM bütün gün şikayet etmek yerine işini yapsaydı, bugün Gazze'ye üç kat daha fazla insani yardım ulaştırmak mümkün olurdu" dedi.

BM İNSANİ YARDIMLARIN ZOR OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

BM, Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılmasının İsrail’in devam eden bombardımanları nedeniyle çok zor ve tehlikeli bir hale geldiğini açıklamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise, İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlığı bir "savaş yöntemi" olarak kullandığını aktarmıştı.