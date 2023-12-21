Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Gazze mesajı! 'Bu savaşta yaşanan şiddetin eşi benzeri görülmedi'

21 Aralık 2023 18:37 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 19:03

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarda ülkesinin ilk günden itibaren "tutarlı duruş sergilediğini ve buna devam ettiğini" söyledi.

"KABUS SONA ERDİĞİNDE SESİMİZ DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Yerapetritis, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Şirketinin düzenlediği yıllık toplantıda konuştu.

Gazze'deki saldırılara değinen Yerapetritis, Yunanistan'ın ilk günden itibaren "tutarlı duruş sergilediğini ve buna devam ettiğini" belirterek, "Ertesi gün, bu kabus sona erdiğinde ve her şey normale döndüğünde sesimizin daha güçlü olacağını düşünüyoruz." dedi.

SİVİLLERE KARŞI DÜŞMANCA TAVRIN SON BULMASINI İSTEDİ

Başta sivillere karşı yapılan düşmanca tavrın sona erdirilmesi, esir alınan herkesin serbest bırakılması, sağlık gibi kritik hizmetlerden yararlanılabilmesi için insani koridorun açılması, Avrupa Birliği (AB) ve Körfez ülkelerinin saldırıları kınaması, sorunun temelini ele alacak uluslararası forum oluşturulması gibi İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi için Atina'nın 5 maddelik planını hatırlatan Yerapetritis, Gazze'den gelen görüntülere uluslararası toplumun hoşgörü göstermediği ve göstermemesi gerektiğini kaydetti.

"BU SAVAŞTA YAŞANAN ŞİDDETİN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEDİ"

İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğu ancak bunun uluslararası hukuk çerçevesinde olması gerektiğine dikkati çeken Yerapetritis, "Ne yazık ki bugün uluslararası hukukun ve insancıl değerlerin çok ötesine geçen gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu savaşta yaşanan şiddetin eşi benzeri görülmemiş olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yerapetritis, Yunanistan'ın çabasının Filistin yönetimine daha fazla meşruiyet kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, İsrail ve Filistin'in söylemlerindeki aşırıcılığın, taraflar arasında olası barışın sağlanmasını zorlaştırdığına işaret etti.