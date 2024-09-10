İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un esir takası çağrısına aşırı sağcılar karşı çıktı

İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de birçok esir Hamas'ın elinde bulunuyor. Yeniden esir takası isteyen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a ilk tepki aşırı sağcılardan geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye daha fazla askeri baskı yapılması, insani yardım ve yakıt girişlerinin durdurulması gerektiği savundu.

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken, dünyanın gözü kulağı da ateşkes müzakerelerinde. Ne zaman esir takası ve ateşkes anlaşmasının yapılacağı merak edilirken, İsrail hükümeti de bu konularda fikir ayrılığı yaşıyor.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG ESİR TAKASI İSTİYOR

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için siyasi sistem içindeki tüm güçleri birlik olmaya çağırdı.

Herzog, Gazze Şeridi'nde esir alınan İsrailli kadın askerlerden bazılarının aileleriyle bir araya geldi.

X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Herzog, "Kritik bir an yaşıyoruz. Esirlerin geri getirilmesi için güçlerimizi birleştirmeli, büyük ve ortak çabalar içine girmeliyiz. Siyasi sistem sağından soluna kadar omuz omuza vermeli ve esirlerin evlerine dönmesini sağlayacak kararlar alınmasını teşvik etmelidir." ifadesini kullandı.

Herzog, imzalanacak esir takası anlaşmasının "acı bedelleri" olacağını ancak esirlerin geri getirilmemesi durumunda daha ağır bedel ödeneceğini bu nedenle esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmeleri için her şeyin yapılması gerektiğini dile getirdi.

NETANYAHU'NUN EKİBİ KATLİAMI DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi ise yaptığı yazılı açıklamayla Herzog'un çağrısına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Herzog'un, esirlerin geri getirilmesi için birlik hükümeti kurulması yönündeki çağrısı sorumsuzca ve Hamas ile solun propagandasını desteklemektedir. Bu çağrı, mevcut İsrail hükümetinin, esirleri evlerine geri getirme konusuyla ilgilenmediğini varsaymaktadır." denildi.

Yahudi Gücü Partisinin, "İsrail'e daha fazla esir ve ölü getirecek yasa dışı takas anlaşmasına ve felakete yol açacak tavizler vermesi için İsrail'e şantaj yapmayı amaçlayan müzakerelere karşı çıkmaya devam edeceği" ifade edildi.

Açıklamada, esirlerin salıverilmesi için Gazze'ye daha fazla askeri baskı yapılması, insani yardım ve yakıt girişlerinin durdurulması gerektiği savunuldu.

Ben-Gvir ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich daha önce Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yapılması durumunda hükümetten ayrılma tehdidinde bulunmuştu.