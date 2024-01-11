İsrail destekçisi ABD'li kongre üyeleri lobilerden para alıyor

11 Ocak 2024 09:02 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 09:03

7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı tarafından İsrail'e yönelik başlatılan Aksa Tufanı operasyonu, gözlerin bölgeye çevrilmesine neden oldu. O günden bu yana karşılıklı olarak süren çatışmalarda Gazze'de 22 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, binlercesi de yaralandı. Abluka altına alınan Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun zulmü devam ederken, işgalcilerin en büyük destekçisi ise ABD oldu.

'KONGRE ÜYELERİ LOBİLERDEN PARA ALDI' İDDİASI

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, Gazze'ye yönelik saldırılarda İsrail'i destekleyen bazı ABD Kongresi üyelerinin, İsrail yanlısı lobilerden para aldığını iddia etti. Gazete, analizi seçim kampanyaları verilerine dayanarak yaptı. Analizde, kongre üyelerinin İsrail veya Filistin'i destekleyip desteklemediklerini belirlemek için 2023'te 7 Ekim'den Kasım ortasına kadar medyaya yaptıkları açıklamalar, X hesapları ve ABD Başkanı Joe Biden'a yazdıkları mektuplar incelendi.

Analize göre, yüksek meblağlarda bağış alanlar, çoğunlukla ABD'nin Tel Aviv'e askeri desteğinin sürdürülmesini talep ediyor ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını destekliyor. Verileri inceleyen bazı kampanya finansmanı uzmanları da bağışların, Kongrenin İsrail'e verdiği 'ezici desteğin' artmasına yardımcı olduğunu savundu.

Kongre üyelerinin yaklaşık yüzde 82'si Ekim 2023'ten Kasım 2023'e kadar İsrail'e desteğini artırırken, sadece yüzde 9'u Filistin'i daha yoğun destekledi.

İSRAİL'İ DESTEKLEYENLERE 125 BİN DOLAR

Analize göre İsrail'i destekleyenler olarak sınıflandırılan Kongre üyeleri son seçimlerinde ortalama 125 bin dolar alırken, Filistin'i destekleyenlere ortalama 18 bin dolar bağış yapıldı.

Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü ve "İsrail Lobisi" kitabının yazarlarından John Mearsheimer, bulguların ABD'nin İsrail'e yönelik politikası üzerinde 'derin etkileri' olduğunu söyledi. Mearsheimer, "Eğer Kongre'yi gerçekten güçlü şekilde belirli bir yöne iten bir lobi olmasaydı, ABD Kongresinin Gazze'deki savaş konusundaki tutumu temelden farklı olurdu" ifadesini kullandı.

Ülkedeki en güçlü 'Yahudi lobi kuruluşu' Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ile bir diğer lobi grubu İsrail İçin Demokratik Çoğunluk önde gelen kampanya finansörleri arasında yer alıyor.

YÜZDE 81'İ GAZZE'YE SALDIRIYI DESTEKLEDİ

Analiz bulgularına göre, Kongre üyelerinin yüzde 93'ü Washington'un İsrail'e askeri yada mali destek vermesini isterken, yüzde 81'i İsrail'in Gazze'ye saldırılarını destekledi. Kongre üyelerinden yüzde 17'si İsrail'i eleştirip ateşkes çağrısında bulunurken, yüzde 17'si de 7 Ekim'in İsrail'in yıllardır Gazze'ye uyguladığı abluka ve işgali nedeniyle gerçekleştiğini savundu.