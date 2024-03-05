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İsrail, esir takası anlaşmasını ihlal etti! 11 Filistinli yeniden gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, esir takası anlaşmasını ihlal etti! 11 Filistinli yeniden gözaltında

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da, Hamas'la yapılan esir takasında serbest bıraktığı, 11 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Medya Sorumlusu Emani Serahine, İsrail'in, esir takası anlaşmasında serbest bıraktığı Filistinlileri gözaltına almaya devam ettiğini söyledi.

İsrail hapishanelerinde "en uzun süre kalan siyasi tutuklu" olarak kayıtlara geçen Nail el-Bergusi'nin kız kardeşi Hanan el-Bergusi'nin esir takasında serbest bırakıldığını ve bugün yeniden gözaltına alındığını hatırlatan Serahine, böylece esir takasında serbest kalan Filistinlilerden şu ana kadar 11'inin tekrar gözaltına alındığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te bugün 22 Filistinlinin daha gözaltına alındığı ve 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısının 7 bin 422'ye yükseldiği belirtilmişti.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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