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    İsrail Gazze'de ambulansı hedef aldı, 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. İşgalci ordu, Gazze Şeridi'nde ambulansı hedef aldı. Saldırıda ambulansta bulunan 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

    İsrail Gazze&#039;de ambulansı hedef aldı, 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Savaşın başladığı günden bu yana işlemediği savaş suçu kalmayan işgalci İsrail ordusu; hastaneler, okullar, ibadethaneler ve mülteci kamplarında katliamlar yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 357 Filistinli öldürüldü. İsrail'in son olarak bir ambulansı hedef aldığı açıklandı.

    4 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

    İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir ambulansı vurduğu ve saldırıda 4 sağlık çalışanının öldürüldüğü bildirildi.

    Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Deyr Belah'da bir ambulansı vurduğu belirtildi.

    Selahaddin Caddesi'nde meydana gelen saldırıda, Filistin Kızılayı çalışanlarından 4 kişinin hayatını kaydettiği ifade edildi.

    İsrail Gazze'de ambulansı hedef aldı, 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

    SIK SIK HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

    Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail, sık sık hastaneleri, sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor.

    İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 326 sağlık çalışanı ve 45 sivil savunma personeli öldürüldü.

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulunan 36 hastanenin büyük kısmının hizmet veremediği belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GazzeAmbulans
    Haberler > Dünya > İsrail Gazze'de ambulansı hedef aldı, 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
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