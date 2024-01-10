İsrail Gazze'de ambulansı hedef aldı, 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

10 Ocak 2024 20:06 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 20:13

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Savaşın başladığı günden bu yana işlemediği savaş suçu kalmayan işgalci İsrail ordusu; hastaneler, okullar, ibadethaneler ve mülteci kamplarında katliamlar yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 357 Filistinli öldürüldü. İsrail'in son olarak bir ambulansı hedef aldığı açıklandı.

4 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir ambulansı vurduğu ve saldırıda 4 sağlık çalışanının öldürüldüğü bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Deyr Belah'da bir ambulansı vurduğu belirtildi.

Selahaddin Caddesi'nde meydana gelen saldırıda, Filistin Kızılayı çalışanlarından 4 kişinin hayatını kaydettiği ifade edildi.

SIK SIK HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail, sık sık hastaneleri, sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 326 sağlık çalışanı ve 45 sivil savunma personeli öldürüldü.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulunan 36 hastanenin büyük kısmının hizmet veremediği belirtiliyor.