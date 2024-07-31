İsrail Gazze'de daha önce alı koyduğu Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul dahil birçok gazeteciyi öldürdü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 31 Temmuz 2024 17:47 - Güncelleme: 31 Temmuz 2024 18:19 - Güncelleme:

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İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin evinin yakınındaki gazetecilere saldırı düzenledi. Daha önce Şifa Hastanesi'nde 12 saat alıkonulan Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul'un da bulunduğu çok sayıda gazetecinin öldüğü belirtildi.