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İsrail Gazze'de daha önce alı koyduğu Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul dahil birçok gazeteciyi öldürdü

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Dünya Haberleri

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin evinin yakınındaki gazetecilere saldırı düzenledi. Daha önce Şifa Hastanesi'nde 12 saat alıkonulan Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul'un da bulunduğu çok sayıda gazetecinin öldüğü belirtildi.

Hamas lideri İsmail Haniye'yi yaptığı suikastle öldüren İsrail ordusu, daha sonra evin çevresindeki gazetecileri hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze'deki El-Şate kampında Hamas lideri İsmail Haniye'nin evinin yakınındaki gazetecilere saldırı düzenledi. Aralarında Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul'un da bulunduğu çok sayıda gazeteci öldürüldü.

Saldırıda El-Gul'un kameramanı Rami el-Rifee de hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de daha önce alı koyduğu Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul dahil birçok gazeteciyi öldürdü - 1. Resim

ŞİFA HASTANESİ'NDE ALIKONULMUŞTU

İsrail güçleri, mart ayında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde alıkoyduğu bazı gazetecileri 12 saatin ardından serbest bıraktı.

Esirler Enformasyon Ofisi'nin sosyal paylaşım sitesinden yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul'un de aralarında olduğu bazı gazetecilerin Şifa Hastanesi'nde 12 saat alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

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