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İsrail gemisi Yunan limanında duvara çarptı: Filistin bayraklarıyla karşılandılar!

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail gemisi Yunan limanında duvara çarptı: Filistin bayraklarıyla karşılandılar!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yunanistan’ın Siroz Adası’nda protestocular, limana yanaşan İsrail bandıralı yolcu gemisini adeta abluka altına aldı. Gazze’deki saldırıları kınayan kalabalık, “Soykırımı durdurun” pankartları ve Filistin bayraklarıyla İsrailli yolcuları protesto etti.

Yunanistan'ın Siroz Adası'nda bir grup protestocu, limana yanaşan İsrail bandıralı yolcu gemisini engelledi. Protestocular, Gazze’deki İsrail saldırılarını kınayarak, Filistin bayrakları ve pankartlarla limanda toplandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, "Iris Crown" adlı gemide bulunan İsrailli yolcular, protestoculara İsrail bayrakları sallayarak ve İbranice ile İngilizce sloganlar atarak tepki verdi.

Cyklades24, Rosa ve Syrospress gibi yerel medya organlarının aktardığına göre, liman çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Göstericiler, “İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım durdurulsun” mesajları taşıyan pankartlar açtı.

İsrail gemisi Yunan limanında duvara çarptı: Filistin bayraklarıyla karşılandılar! - 1. Resim

İSRAİL TELEFONLARA SARILDI

Olayın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail medyası, Saar’ın mevkidaşından “geminin Yunanistan’da alıkonulması sorununun çözülmesi için devreye girmesini istediğini” aktardı.

Kaynak: Dış Haberler

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