İsrail, Dünya Sağlık Örgütü personeline namlu dayadı! Lojmanlar tek tek hedef alındı

İşgalci ordusu, Dünya Sağlık Örgütü’nün lojmanlara baskın düzenleyerek kadın ve çocukları çatışma ortasında yaya olarak tahliyeye zorladı, erkek personeli ise silah zoruyla yere yatırıp kelepçeledi.

Gazze'deki sağlık çalışanlarına ve hastanelere yönelik açık bir şekilde kasten saldırı düzenleyen İsrail, solarak Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ait personel lojmanlarına üç ayrı saldırı düzenledi.

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde DSÖ personelinin kaldığı lojmanlara üç ayrı saldırı düzenlediğini açıkladı.

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Saldırıların, İsrail ordusunun Deir el-Balah kentinde başlattığı kara harekâtı sırasında gerçekleştiği paylaşıldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu yerleşkeye girdi, kadın ve çocukları aktif çatışmalar sırasında yaya olarak Al-Mawasi bölgesine tahliyeye zorladı. Erkek personel ve aile üyeleri kelepçelendi, soyuldu, olay yerinde sorguya çekildi ve silah zoruyla kontrol edildi" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, iki DSÖ çalışanı ile iki aile üyesinin gözaltına alındığını, bunlardan üçünün daha sonra serbest bırakıldığını söyledi. Ayrıca DSÖ'nün tahliye bölgesi içinde yer alan ana deposunun da saldırıya uğradığını ve içeride patlamalarla birlikte yangın çıktığını belirtti.

TANKLARLA EV VE CAMİLER VURULDU

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Gazze'nin orta kesimindeki Deir el-Balah kentine kara operasyonu başlattı. Tanklarla düzenlenen harekâtta özellikle güney ve doğu mahalleler hedef alındı. Filistinli sağlık görevlileri, İsrail tanklarının evleri ve camileri vurduğunu, saldırılarda en az üç sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını iletti.

İşgalci ordusu, Pazar günü yaptığı açıklamada, operasyonun "Hamas’a ait altyapı ve kapasiteyi yok etmeyi" hedeflediğini duyurmuştu. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kentin bazı bölgeleri için tahliye uyarısı yapıldığını açıklamıştı.

Tahliye çağrısının ardından çok sayıda Filistinli, güvenli bölgelere ulaşmak için batıya ve güneye doğru yola çıktı.