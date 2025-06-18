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İsrail-İran çatışması giderek şiddetleniyor! Tel Aviv'de siren sesleri... Geceyi böyle geçirdiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail-İran çatışması giderek şiddetleniyor! Tel Aviv&#039;de siren sesleri... Geceyi böyle geçirdiler
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail-İran savaşının altıncı gününde çatışma giderek şiddetlenirken, yeterli sığınağı olmayan binlerce İsrailli, Tel Aviv’deki Bialik İstasyonu’na sığındı. Füze sesleri bölgeyi hakimiyeti altına alırken, İsrailliler güvende hissetmediklerini belirtiyor.

İsrail’in İran topraklarına başlattığı savaşın altıncı gününde İsrailli binlerce kişi Bialik İstasyonu’nun girişine yerleşti.

KORUNAKLI ALAN OLARAK İŞARETLENDİ ANCAK...

Her gece yaklaşık bin kişinin sığındığı bu istasyonun girişine asılan birkaç tabela, bu bölgeyi korunaklı alan olarak işaretlese de aileler, güvende hissetmediklerini belirtiyor.

İsrail-İran çatışması giderek şiddetleniyor! Geceyi böyle geçirdiler: Güvende hissetmiyoruz - 1. Resim

''EVDE DE GÜVENDE HİSSETMİYORUZ''

Saldırıdan çocuklarını korumaya çalıştığını söyleyen İsrailli bir kadın, "Daha önce bir kamu barınağındaydık, korunmuş hissetmiyorduk. Evde de güvende hissetmiyoruz." ifadelerinde bulundu.

İsrail-İran çatışması giderek şiddetleniyor! Geceyi böyle geçirdiler: Güvende hissetmiyoruz - 2. Resim

''BU, SEFİL BİR DURUM''

''Bu kesinlikle sefil bir durum, ama burası sefil bir yer değil'' açıklamalarında bulunan bir kişi, ''Bialik İstasyonu, birçok kamu barınağı ve diğer barınakların aksine, temiz, düzenli ve aşırı kalabalık değil. Temiz banyolar, klima, Wi-Fi bulunuyor. Burası birçok aile için daha güvenli, daha insancıl bir alternatif''. dedi.

İsrail-İran çatışması giderek şiddetleniyor! Tel Aviv'de siren sesleri... Geceyi böyle geçirdiler - 3. Resim

YURT DIŞINDA MAHSUR KALANLAR DÖNDÜ

Öte yandan, İsrail'in İran'a saldırılara başlamasının ardından uçuşların iptal edilmesiyle yurt dışında kalan İsraillileri taşıyan ilk uçağın Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indiği bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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