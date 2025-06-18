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İsrail-İran savaşı Trabzon'u vurdu! Turizm durma noktasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar Türkiye'de turizmi de etkiledi. Turizmciler seferlerdeki aksamaları işaret edip "Trabzon'da turizm durma noktasına geldi" dedi. Öte yandan Ürdün'den Trabzon'a turist getiren bir uçağın savaş nedeniyle 3-4 gündür Trabzon Havalimanı'nda beklediği öğrenildi.

İran ile İsrail arasındaki savaş, Türk turizmini vurdu. Turizmci Barış Çuvalcı, İsrail-İran savaşı nedeniyle Trabzon'da turizmin durma noktasına geldiğini söyledi.

Çuvalcı, "Savaş nedeniyle ara koridordaki Ürdün ve Irak'tan Trabzon'a uçuşlar durdurulunca turizm acenteleri ciddi kayıplar yaşamaya başladı. Rezervasyonlar iptal ediliyor. Tur firmaları iş yapamaz durumda.

Irak ve Ürdün'deki tüm uçaklar iptal, hava sahaları kapanmış. Irak ve Ürdün savaş hattı ortasında kaldığı için vatandaşlarına ülkelerini terk etmemesi konusunda telkinde bulunuyor. Bu durum diğer Körfez ülkelerini de etkilemeye başladı" dedi.

"CİDDİ ORANDA MALİ KAYIP VAR"

Irak ve Ürdün'den gelen turistlerden sonra Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistleri taşıyan uçakların da yine aynı hava koridorunu kullanamaması nedeniyle büyük bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Çuvalcı, "Şimdi Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerinden Trabzon'a gelecek uçaklar da o koridoru kullanamadıkları için hem uçuş süreleri uzuyor hem de ciddi oranda mali kayıp yaşıyorlar.

Gelecek olan misafirler de bu uçuş sürelerinin uzamasından dolayı ayrıca savaşın kendi ülkelerini de etkileyeceğini düşündükleri için tatillerini erteliyorlar veya rezervasyonlarını iptal ediyorlar. Bu da sektörü ciddi oranda baltalıyor. Trabzon'da turizm bu nedenle durma noktasına geldi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ürdün'den Trabzon'a turist getiren bir uçağın savaş nedeniyle 3-4 gündür Trabzon Havalimanı'nda beklediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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