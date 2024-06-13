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Haberler > Dünya > İsrail mancınıkla Lübnan ormanlarına saldırarak yangın çıkarttı

İsrail mancınıkla Lübnan ormanlarına saldırarak yangın çıkarttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mancınık saldırılarıyla Lübnan ormanlarını hedef alan İsrail, insanlık suçlarına bir yenisini daha ekledi. Hastane, okul ve camileri bombalayan İsrail, Lübnan sınırındaki ormanları mancınıkla ateş topuna tuttu.

İsrail ordusu, Lübnan ormanlarında yangın çıkartmak için mancınık kullanmaya başladı. Orta çağdaki savaşları anımsatan görüntüler dünya basınında gündem oldu. Filistin topraklarında soykırım yapan İsrail, Lübnan'da da ormanları ateşe vererek tüm vahşi yöntemleri kullanmaya devam ediyor.

İsrail mancınıkla Lübnan ormanlarına saldırarak yangın çıkarttı - 1. Resim

İSRAİL'İN İŞLEMEDİĞİ İNSANLIK SUÇU KALMADI

7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldıran İsrail ordusu, Filistin topraklarını abluka altına aldı. Batı Şeria ve Gazze başta olmak üzere Filistinlilerin üstüne bomba yağdıran İsrail, Netanyahu'nun emriyle büyük bir soykırıma kalkıştı.

Hastaneleri, okulları, camileri, kliseleri, yaşam kamplarını bombalayan İsrail ordusu, bebeklerin kaldığı hastane bölümlerini de kasıtlı olarak vurdu.

İsrail mancınıkla Lübnan ormanlarına saldırarak yangın çıkarttı - 2. Resim

İSRAİL LÜBNAN ORMANLARINDA YANGIN ÇIKARTMAK İÇİN MANCINIKLA ATEŞ FIRLATTI

250 günden fazladır dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleyen İsrail, bu kez de Lübnan ormanlarını hedef aldı.

Lübnan sınırına adeta üs kuran İsrail askerleri, mancınıklarla ormanlık alanlara ateş fırlattı. Ormanları ateşe vererek dev bir yangın çıkartmak isteyen İsrail ordusunun görüntüleri dünya basınında gündem oldu.

İsrail mancınıkla Lübnan ormanlarına saldırarak yangın çıkarttı - 3. Resim

MANCINIK İLK NE ZAMAN KULLANILDI?

Mancınık, İlk Çağ'da Çin'de 4. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Başlangıçta ok atmakta kullanılan büyük sehpalı yay anlamına gelen mancınık, yıllar içinde adeta alev makinesine döndü.

Mancınığı bu anlamda ilk kullanan ise Yunanlardır.

İsrail mancınıkla Lübnan ormanlarına saldırarak yangın çıkarttı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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