İsrail Meclis Başkanvekili Ahmed Tıybi, kendisine ve Filistinli milletvekillerine yönelik "terör destekçisi" suçlamalarında bulunan aşırı sağcı milletvekillerini Genel Kurul salonundan çıkarttı. Netanyahu'nun Likud Partisi ile Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi milletvekillerine müdahale eden Tıybi, "Yeni kurallara alışın" sözleriyle tepki gösterdi.

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İsrail Meclis Başkanvekili Ahmed Tıybi, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü partilerinden milletvekillerini, konuşmaları esnasında kendisine ve Filistinli vekillere "terör destekçisi" dedikleri gerekçesiyle Genel Kurul salonundan çıkartarak, "Yeni kurallara alışın." dedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste'nin liderlerinden Ahmed Tıybi, Meclis Genel Kurulunda oturumu yönettiği sırada aşırı sağcı milletvekillerinin sözlü sataşmalarına maruz kaldı.

Sataşmalar sonrasında müdahale eden Tıybi, Likud Partisinden Almog Cohen, Ofir Katz ve Erez Tadmor ile Yahudi Gücü Partisinden Hanamel Dorfman'ı oturumdan dışarı attı.

İsrail Meclis Başkanvekili Ahmed Tıybi

KÜRSÜDEN İNDİRİP SALONDAN ATTI

Oturumu yöneten Tıybi, kürsüdeki konuşmasında kendisine "Sen Meclis Başkanı değilsin, terör başkanısın." diyen Yahudi Gücü Milletvekili Dorfman'ın kürsüden indirilip Genel Kurul dışına atılmasını sağladı.

Meclis Başkanı'na "terör destekçisi" demenin yasalara aykırı olduğunu söyleyen Tıybi, Ben-Gvir'i işaret edip, "Terörden hüküm giymiş tek bir milletvekili var, o da senin partinin başkanı." ifadelerini kullandı.

Tıybi, aşırı sağcı vekillere seslenerek "Ben oturum yönetirken kimse bir milletvekiline terör destekçisi diyemez. Yeni kurallara alışın." açıklamasını yaptı.

NETANYAHU'NUN PARTİSİNDEKİ İSİMLER DE ATILDI

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinden milletvekilleri Katz, Cohen ve Tadmor da Genel Kurul salonundan atılan isimler oldu.

Katz'ı, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerine "terör destekçisi" dediği için kürsüden indirtip dışarı çıkarttıran Tıybi, Cohen ve Tadmor'u da sözlü sataşmada bulunup "hain" ve "terör destekçisi" ifadelerini kullandıkları gerekçesiyle salondan attı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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