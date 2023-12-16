İsrail ordusu yine Lübnan'ı hedef aldı

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Kassam Tugayları, İsrail zırhlısını delik deşik etti

İsrail'in Gazze 'ye yönelik saldırıları 68'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, direnişi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Han Yunus ve Zeytun Mahallesi’nde İsrail güçlerine silahlı ve roketli saldırılara ait yeni görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Kassam Tugayları’nın çok sayıda İsrail tankını roketlerle imha ettiği görüldü. Saldırılar sonrası işgal güçlerine ait helikopterlerin Gazze'den İsrail'e yoğun şekilde ceset taşıdığı belirtildi.