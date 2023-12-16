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    İsrail ordusu yine Lübnan'ı hedef aldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrail ordusu yine Lübnan&#039;ı hedef aldı
    Israil, Lübnan

    İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla vurduğunu açıkladı.

    İsrail ordusunun, Lübnan topraklarına topçu saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

    Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesine yapılan roket saldırısının ardından ordunun X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.

    Açıklamada, Lübnan'dan yapılan saldırının kaynağına topçu ateşi ile karşılık verildiği belirtildi.

    Yediot Ahronot gazetesine göre, daha önce Kiryat Şmona ve Yukarı Celil bölgesindeki Yahudi yerleşimlerinde uyarı sirenleri çalmıştı.

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