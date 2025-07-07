İsrail ordusunda intihar şoku! "Dehşeti gördüm, dayanamıyorum"

Gazze’de 7 Ekim’i gerekçe gösterip 1 yılı aşkın süredir süren katliamlar İsrail ordusunu içten içe çökertiyor. 24 yaşındaki Siyonist asker Daniel Edri, “Dehşeti gördüm, dayanamıyorum” diyerek intihar etti.

İsrail’in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının yol açtığı vahşetin yükü, bu kez kendi askerine ağır geldi.

İsrail ordusunda görev yapan Daniel Edri, işlediği suçların ve gördüğü dehşetin ağırlığıyla baş edemeyerek Safed yakınlarındaki Biriya Ormanı’nda intihar etti.

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"CESETLERİ KOKLAMADAN DURAMIYORUM"

24 yaşındaki Edri'nin, Gazze'de sivil katliamlarına tanık olduğu, cesetleri taşımak zorunda bırakıldığı ve bu görüntüleri aklından atamadığı belirtildi. Annesi Sigal Edri, oğlunun son sözlerini şöyle aktardı:

"Dehşeti gördüğünü söyledi ve 'Anne, cesetleri koklamadan duramıyorum ve sürekli cesetleri görüyorum' dedi."

İsrail'in Gazze'de çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden olan saldırıları uluslararası toplumda soykırım suçlamalarına konu olurken, İsrail ordusunun bu suçlara bulaşan askerlerinin bile vicdan yüküyle çöktüğü görülüyor.

Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana yürütülen saldırılarda 57 binden fazla Filistinli katledilirken, İsrail ordusu hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçları hem de Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya.