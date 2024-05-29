İsrail ordusundan Lübnan sınırında 'savaş senaryosu' tatbikatı

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarında 'kuzeyde savaş senaryosu' kapsamında tatbikat yapıldığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Taburu kuzeyde savaş hazırlıkları kapsamında bir dizi uygulamayı tamamladı" ifadesi kullanıldı. 'SAVUNMA, DEVRİYE VE PUSU KURMA' GÖREVİ Açıklamada, Golan Taburu'nun "dört aydır savunma operasyonunda" olduğu ve Lübnan sınırındaki Hizbullah'a karşı "savunma, devriye ve pusu kurma" görevi üstlendiği kaydedildi. Golan Taburu'nun geçen haftalarda "kuzeyde savaş senaryosuna hazırlık" amacıyla ve "Lübnan'a benzer şartlarda" hazırlık yaptığı ifade edildi. İlgili Haberler İsrail'in Gazze planı! Bombardıman en az 7 ay daha sürecek İsrail bombasını "Bitirin onları" yazarak imzalamıştı! ABD'li isimden bir skandal açıklama daha

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında ise Lübnan Hizbullahı ile çatışma halinde. Bu çatışmalarda 320'si Hizbullah mensubu olmak üzere çok sayıda kişi ve 14 İsrail askeri öldü.