Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail ordusundan Lübnan sınırında 'savaş senaryosu' tatbikatı

İsrail ordusundan Lübnan sınırında 'savaş senaryosu' tatbikatı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail ordusundan Lübnan sınırında &#039;savaş senaryosu&#039; tatbikatı
İsrail, Gazze Şeridi, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarında 'savaş senaryosu' kapsamında tatbikat yaptı. 

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında ise Lübnan Hizbullahı ile çatışma halinde. Bu çatışmalarda 320'si Hizbullah mensubu olmak üzere çok sayıda kişi ve 14 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarında 'kuzeyde savaş senaryosu' kapsamında tatbikat yapıldığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Taburu kuzeyde savaş hazırlıkları kapsamında bir dizi uygulamayı tamamladı" ifadesi kullanıldı.

'SAVUNMA, DEVRİYE VE PUSU KURMA' GÖREVİ

Açıklamada, Golan Taburu'nun "dört aydır savunma operasyonunda" olduğu ve Lübnan sınırındaki Hizbullah'a karşı "savunma, devriye ve pusu kurma" görevi üstlendiği kaydedildi.

Golan Taburu'nun geçen haftalarda "kuzeyde savaş senaryosuna hazırlık" amacıyla ve "Lübnan'a benzer şartlarda" hazırlık yaptığı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
“Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi Bursa’da ziyarete açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail bombasını "Bitirin onları" yazarak imzalamıştı! ABD'li isimden bir skandal açıklama daha - DünyaABD'li isimden bir skandal açıklama dahaİsrail'in Gazze planı! Bombardıman en az 7 ay daha sürecek - Dünyaİsrail'in Gazze planı! Bombardıman en az 7 ay daha sürecekABD’de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı - DünyaABD'de şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar varHusiler vurdu ABD İHA'sı çöle düştü! - DünyaHusiler vurdu ABD İHA'sı çöle düştü!Avustralya Parlamentosu'ndan Filistin kararı! Tasarı reddedildi - DünyaAvustralya'dan 'Filistin' kararı! Tasarı reddedildi1 kişinin öldüğü Singapur uçağında neler yaşandığı ortaya çıktı - Dünya1 kişinin öldüğü uçakta neler yaşandığı ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...