İsrail ordusundan Lübnan sınırında 'savaş senaryosu' tatbikatı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarında 'savaş senaryosu' kapsamında tatbikat yaptı.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında ise Lübnan Hizbullahı ile çatışma halinde. Bu çatışmalarda 320'si Hizbullah mensubu olmak üzere çok sayıda kişi ve 14 İsrail askeri öldü.
İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarında 'kuzeyde savaş senaryosu' kapsamında tatbikat yapıldığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Taburu kuzeyde savaş hazırlıkları kapsamında bir dizi uygulamayı tamamladı" ifadesi kullanıldı.
'SAVUNMA, DEVRİYE VE PUSU KURMA' GÖREVİ
Açıklamada, Golan Taburu'nun "dört aydır savunma operasyonunda" olduğu ve Lübnan sınırındaki Hizbullah'a karşı "savunma, devriye ve pusu kurma" görevi üstlendiği kaydedildi.
Golan Taburu'nun geçen haftalarda "kuzeyde savaş senaryosuna hazırlık" amacıyla ve "Lübnan'a benzer şartlarda" hazırlık yaptığı ifade edildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı