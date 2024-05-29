İsrail bombasını "Bitirin onları" yazarak imzalamıştı! ABD'li isimden bir skandal açıklama daha

İsrail'in Gazze planı! Bombardıman en az 7 ay daha sürecek

İsrail'in Gazze planı! Bombardıman en az 7 ay daha sürecek

Gazze ve Refah'ta son durum... Alarm sesleri yükseliyor! İsrail medyası duyurdu: Çok sayıda roket düştü

Gazze ve Refah'ta son durum... Alarm sesleri yükseliyor! İsrail medyası duyurdu: Çok sayıda roket düştü

Gazze'deki katliama "ABD" imzası... Nikki Haley bombayı "Bitirin onları" diye imzaladı

Gazze'deki katliama "ABD" imzası... Nikki Haley bombayı "Bitirin onları" diye imzaladı

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail ordusuna ait bir bombayı "Bitirin onları" yazarak imzaladı. Skandal hareketin ardından tepki çeken açıklamalarına devam eden Haley, öldürülen on binlerce masumu görmezden gelerek "İsrail, halkını kötülükten korumak için ne gerekiyorsa yapmalıdır." dedi.

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan ve yeterli desteği alamadığı için yarıştan çekilen Nikki Haley'in İsrail'in kuzeyine yaptığı ziyarette top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazıp imza atması tepki çekmişti.

ÖLDÜRÜLEN ON BİNLERCE MASUMU GÖRMEZDEN GELDİ

Skandallarına devam eden Haley bu kez de sosyal medya hesabından hadsiz açıklamalarda bulundu. İsrail'in 40 bine yakın masumu katletmesine, güvenli bölgelerdeki sivilleri bile öldürmesine değinmeyen Haley, her şeyi görmezden gelerek yaptığı tepki çeken açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Bu savaşı İsrail başlatmadı, Hamas başlattı. Binlerce Filistinli sivil de yıkıma, yağma ve şiddete katıldı. İsrail, halkını kötülükten korumak için ne gerekiyorsa yapmalıdır. Amerikalılar, İran ve Hamas'ın 'İsrail'e Ölüm' sloganı atarken aynı zamanda "Amerika'ya Ölüm" sözü verdiklerini de unutmamalı. İsrail Amerika'nın düşmanlarıyla savaşıyor."

Donald Trump'a rakip olan ancak yeterli desteği alamadığı için başkanlık adaylığı yarışından çekilen Haley, İsrail'e verdiği yoğun destekle öne çıkıyor.

7 EKİM'DEN BU YANA KATLİAM YAŞANIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 236 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 75 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 284 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 171'e, yaralı sayısının 81 bin 420'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Tel es-Sultan Mahallesi'nde bulunan BAE Doğum Hastanesi'nin hizmet vermekte büyük problemlerle karşılaştığı ve yaralılar ile sağlık ekiplerinin hastaneye ulaşmakta "ciddi zorluk" çektiği vurgulandı.

"KATLİAMLARLA BAŞ EDECEK SAĞLIK KAPASİTESİ YOK"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kasıtlı olarak Refah kentinde ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerini yok ettiğini belirtti. Kudra, "İşgalci İsrail ordusu, Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin varlığını tümüyle yok etmeye çalıştı. Refah'ta ve Gazze'nin kuzeyinde art arda gerçekleştirilen katliamlarla baş edecek sağlık kapasitesi yok." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelere yönelik saldırıları hakkında Kudra, açıklamasında "İşgalci İsrail, dünyayı, Mevasi bölgelerinin güvenli olduğu hususunda kandırıyor ve bu bölgelerde korkunç katliamlar yapıyor." ifadesine yer verdi.

Kudra, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi için sahra hastaneleri ve sağlık ekipleri çağrısında bulundu. Gazze'ye yakıt ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridorların açılması talebinde de bulunan Kudra, ayrıca İsrail'in sağlık ekipleri ve kuruluşlarına yönelik devam eden tehditlerinin durdurulmasını istedi.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den faza kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün, Refah'ta Tel es-Sultan Doğum Hastanesi dışında faaliyet gösteren hastane kalmadığını duyurmuştu. Filistin Kızılayı da İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Refah'ın El-Mevasi bölgesindeki sahra hastanesinin tahliye edildiğini açıklamıştı.