İsrail'in Gazze planı! Bombardıman en az 7 ay daha sürecek
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini söyledi.
Can kaybı her geçen saat artmaya devam ederken, bir radyo programına katılan İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"SALDIRILAR EN AZ 7 AY DAHA SÜRECEK" MESAJI
Hanegbi, 7 Ekim'de başlayan Gazze'ye yönelik saldırıların en az bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini söyledi.
Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'ndaki duruma dair de konuşan Hanegbi, bu bölgenin şu anda yüzde 75'inin İsrail'in kontrolünde olduğunu belirtti.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 236 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı