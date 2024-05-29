İsrail'in Gazze planı! Bombardıman en az 7 ay daha sürecek

Can kaybı her geçen saat artmaya devam ederken, bir radyo programına katılan İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu. "SALDIRILAR EN AZ 7 AY DAHA SÜRECEK" MESAJI Hanegbi, 7 Ekim'de başlayan Gazze'ye yönelik saldırıların en az bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini söyledi. Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'ndaki duruma dair de konuşan Hanegbi, bu bölgenin şu anda yüzde 75'inin İsrail'in kontrolünde olduğunu belirtti. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 236 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları sürüyor. İlgili Haberler Gazze ve Refah'ta son durum... Alarm sesleri yükseliyor! İsrail medyası duyurdu: Çok sayıda roket düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya İsrail tepkisi: Bu kan elinize bulaştı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki zulmünü sürdüren İsrail, kana doymuyor. Bölgedeki saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.