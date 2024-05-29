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İsrail'in Gazze planı! Bombardıman en az 7 ay daha sürecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze Şeridi, İsrail Saldırıları, Tzachi Hanegbi, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini söyledi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki zulmünü sürdüren İsrail, kana doymuyor. Bölgedeki saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Can kaybı her geçen saat artmaya devam ederken, bir radyo programına katılan İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"SALDIRILAR EN AZ 7 AY DAHA SÜRECEK" MESAJI

Hanegbi, 7 Ekim'de başlayan Gazze'ye yönelik saldırıların en az bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini söyledi.

Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'ndaki duruma dair de konuşan Hanegbi, bu bölgenin şu anda yüzde 75'inin İsrail'in kontrolünde olduğunu belirtti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 236 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları sürüyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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