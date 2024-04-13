İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki dağlık bölgelere savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi. İsrail, Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu belirtirken, Hizbullah’tan ise can kaybı veya oluşan hasara dair henüz açıklama yapılmadı.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yayımlanan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları, Rihan Dağlarındaki 2 bölgeye saldırdı.
Hedef alınan bölgeye 4 havadan karaya füze fırlatıldığı kaydedildi.
İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI
İsrail ordusu yaptığı açıklamada Rihan’da gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah’a ait hedeflerin vurulduğunu öne sürdü. Hizbullah’tan ise can kaybı veya oluşan hasara dair henüz açıklama yapılmadı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı