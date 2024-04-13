İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Nisan 2024 10:19 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 10:22 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki dağlık bölgelere savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi. İsrail, Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu belirtirken, Hizbullah’tan ise can kaybı veya oluşan hasara dair henüz açıklama yapılmadı.