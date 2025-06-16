İsrail saldırısında İran istihbaratının en kritik iki ismi öldürüldü!

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları İstihbarat Örgütü Başkanı Muhammed Kazemi ve yardımcısı Muhammed Hasan Mahkaki'nin öldürüldüğünü doğruladı. İran devlet medyası da saldırıyı teyit etti.

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Pazar günü düzenlenen saldırıda, Devrim Muhafızları istihbarat şefleri Kazemi ve Mahkaki’nin yanı sıra teşkilata bağlı bir başka üst düzey yetkili olan Mohsen Bagheri’nin de öldüğünü bildirdi.

TAHRAN'DA HEDEF: PETROL TESİSLERİ VE İSTİHBARAT YAPILARI

İsrail’in saldırısında başkent Tahran’da bulunan bir akaryakıt ve enerji tesisinde büyük bir yangın çıktığı, gece gökyüzünün alevlerle aydınlandığı görüntülere yansıdı. İran’daki devlet kaynakları, saldırıların doğrudan istihbarat ve enerji altyapısını hedef aldığını aktardı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR: DÖRDÜNCÜ GÜNDE 224 ÖLÜ

İran ve İsrail arasında üç günü aşkın süredir devam eden karşılıklı hava saldırılarında, İran tarafında 224 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran devlet medyası, ölenlerin çoğunluğunun sivil olduğunu duyurdu.

İsrail’de ise son açıklamalara göre en az 14 kişi hayatını kaybetti, birçok bölgede füze saldırıları sonucu altyapı ve binalarda hasar meydana geldi. Hayfa kentinde bir apartmana isabet eden füze nedeniyle en az dört kişi yaralandı; ülke genelindeki yaralı sayısı 15 olarak bildirildi.

GÖRÜŞMELER İPTAL EDİLDİ, TRUMP'TAN HAMANEY SUİKAST PLANINA RET

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerin Pazar günü iptal edildiği belirtildi. Amerikan basınına konuşan bir ABD’li yetkili, Başkan Donald Trump’ın İsrail’in İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik suikast planını reddettiğini açıkladı.

NETANYAHU DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada, Kazemi ve Mahkaki’nin öldürüldüğünü açıklamış ancak operasyonla ilgili ayrıntı paylaşmamıştı. İsrail ordusu ise operasyonun detaylarını daha sonra doğruladı.