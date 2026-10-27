İsrail'de genel seçimler, yüksek katılım ve sandıklardaki usulsüzlük iddialarının gölgesinde sürüyor. Saat 10.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 16,68'e ulaşarak 1981'den bu yana aynı saat için en yüksek seviyeyi gördü. Filistinli seçmenlerin görüntülenmesi planı ve bazı bölgelerdeki eksik oy pusulaları tartışma çıkarırken, seçim sonrasında Netanyahu'nun iktidarda kalıp kalamayacağı merak ediliyor.

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İsrail'de 120 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için 27 Ekim sabahı başlayan oy verme işlemi sürüyor.

Ynet'in aktardığına göre Merkezi Seçim Komitesi, yerel saatle 10.00 itibarıyla 1 milyon 200 binden fazla seçmenin sandık başına gittiğini duyurdu.

İsrail sandıklarında 45 yılın rekoru! Netanyahu'yu korkutan 3 ihtimal var

Katılım oranı yüzde 16,68'e yükselirken 2022 seçimlerinde aynı saatte kaydedilen yüzde 15,9'luk oran geride bırakıldı.

Saat 10.00 itibarıyla seçmen katılımı, 1981'den bu yana aynı saatte kaydedilen en yüksek orana ulaştı.

İsrail sandıklarında 45 yılın rekoru! Netanyahu'yu korkutan 3 ihtimal var

SANDIKLARDA 45 YILIN REKORU

Merkezi Seçim Komitesi Vekil Genel Müdürü Din Livna, ülke genelindeki sandıkların tamamının açıldığını ve oy verme işleminin devam ettiğini açıkladı.

Yaklaşık 7,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 36 parti ve liste seçim yarışına katılıyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından ilk çıkış anketlerinin yayımlanması bekleniyor.

Ancak yüksek katılımın hangi siyasi bloğa avantaj sağlayacağı henüz bilinmiyor.

İsrail sandıklarında 45 yılın rekoru! Netanyahu'yu korkutan 3 ihtimal var

NETANYAHU'NUN PARTİSİNE SEÇMENLERİ GÖRÜNTÜLEME SUÇLAMASI

Seçim günü, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi hakkındaki iddialarla da başladı.

Haaretz'in haberine göre Likud, İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerin dışında görüntü toplamak üzere ücretli ekipler görevlendirdi.

Partinin bu sistem için milyonlarca şekel harcadığı ve elde edilen görüntülerin seçim sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda kullanılabileceği ileri sürüldü.

Bazı Likud yetkililerinin seçim sonrasında oyların çalındığı iddiasına dayalı bir kampanya yürütme seçeneğini değerlendirdiği de kayıtlara geçmiş durumda.

FİLİSTİNLİ SEÇMENLERİN OY PUSULALARI KAYIP

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bazı yerleşimlerde ise oy pusulalarının eksik olduğu yönündeki şikâyetler seçim komitesine taşındı.

Haaretz'e göre Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (Ra'am), Nasıra ve Şefaram dahil birçok bölgede Arapça oy pusulalarının bulunmadığını açıkladı.

Parti, bazı pusulaların kaldırıldığını veya tahrip edildiğini ileri sürerek oy verme sürecine müdahale edildiği iddiasıyla resmî şikayette bulundu.

İsrail sandıklarında 45 yılın rekoru! Netanyahu'yu korkutan 3 ihtimal var

SEÇİM RÜŞVETİ ŞÜPHESİYLE 3 GÖZALTI

Güneydeki Negev bölgesinde ise seçim rüşveti şüphesiyle üç kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinin açıklamasına göre şüphelilerin bulunduğu adreslerde nakit para ve Ra'am partisine ait oy pusulaları içeren zarflar ele geçirildi.

Şüphelilerin seçmenlere para karşılığında oy kullandırmaya çalıştığı iddiası soruşturuluyor.

Öte yandan Naftali Bennett'in Birlikte Partisi, bazı sandık merkezlerinde seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığını takip etmek amacıyla yasaklı Elector uygulamasının kullanıldığı iddiasıyla seçim komitesine başvurdu.

Komite, daha önce internette yayılan benzer bir iddiayı yalanlamış ve seçmenlerin oy kullanma bilgilerinin siyasi partilere aktarılmasının yasak olduğunu hatırlatmıştı.

MUHALEFETTEN NETANYAHU'YA KARŞI ÇAĞRI

Seçim günü muhalefet liderleri de seçmenleri sandık başına çağırdı.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Netanyahu döneminin sona erdirilmesi çağrısında bulunurken Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, hükümet değişikliğinin seçimle mümkün olduğunu öne sürdü.

Eski Başbakan Naftali Bennett ise oyunu kullandıktan sonra seçimi İsrail için kader günü olarak nitelendirdi.

Netanyahu da Batı Şeria'daki Peduel yerleşiminde çekilen kampanya videosunda seçim sloganını yineleyerek yarışın sağ ile Filistin arasında olduğunu öne çıkardı.

İsrail sandıklarında 45 yılın rekoru! Netanyahu'yu korkutan 3 ihtimal var

NETANYAHU'NUN İKTİDARI TEHLİKEDE Mİ?

Seçim öncesinde yayımlanan son kamuoyu araştırmaları, Netanyahu'nun liderliğindeki blok ile muhalefet partilerinin hiçbirinin tek başına hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamayabileceğini göstermekte.

Anketlerde muhalefet bloğuna 54-56, Netanyahu'nun bloğuna yaklaşık 50 sandalye verilirken İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplam 14-16 milletvekili çıkarabileceği öngörülüyor.

Filistinli seçmenlerin sandığa katılım oranı ve Arap partilerinin seçim sonrasında alacağı kararlar, hükümetin kurulmasında belirleyici rol oynayabilir.

SEÇİMDEN SONRA 3 İHTİMAL VAR

Seçim sonuçlarına göre İsrail'de üç farklı siyasi tablo ortaya çıkabilir.

İlk ihtimal, Netanyahu'nun mevcut müttefikleriyle birlikte 61 milletvekiline ulaşarak yeni hükümeti kurması.

İkinci ihtimal, Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet partilerinin yeterli desteği sağlayarak Netanyahu dönemini sona erdirmesi.

Üçüncü ihtimal ise hiçbir bloğun hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamaması. Bu durumda partiler arasında koalisyon görüşmeleri başlayacak. Görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde ülke yeniden seçime gidebilecek.

Netanyahu ile Eisenkot'un yer aldığı geniş tabanlı bir hükümet kurulması da İsrail basınında tartışılan seçenekler arasında bulunuyor.

KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erecek ve televizyon kanalları ilk sandık çıkış anketlerini yayımlayacak.

Ancak seçim gecesi açıklanacak tahminler kesin sonuç anlamına gelmeyecek.

Özellikle askerler ve kayıtlı oldukları sandıklardan uzakta oy kullanan seçmenlerin yaklaşık 600-650 bin çift zarflı oyunun ayrıca sayılması bekleniyor.

Merkezi Seçim Komitesi, oy sayımının 29 Ekim Perşembe günü öğleden sonra tamamlanmasını öngörüyor. Resmî sonuçların ise yasal takvime göre 4 Kasım'a kadar yayımlanması bekleniyor.

Sonuçların kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, parti liderleriyle görüşerek hükümeti kurma ihtimali bulunan bir milletvekilini görevlendirecek.

Görevlendirilen siyasetçinin koalisyon kurmak için ek sürelerle birlikte 42 güne kadar zamanı bulunuyor. Bu süreç başarısız olursa başka bir adaya görev verilebilecek.

Hükümet kurulamazsa yeniden seçim süreci başlayabilecek. Bu durumda Netanyahu, yeni hükümet göreve başlayana kadar geçici başbakan olarak görevini sürdürebilecek.

İsrail sandıklarında 45 yılın rekoru! Netanyahu'yu korkutan 3 ihtimal var

İSRAİL BASININDAN KARARSIZ SEÇMENLERE HATIRLATMA

İsrail gazetesi Haaretz'de Dahlia Scheindlin imzasıyla yayımlanan köşe yazısında, Netanyahu hükümetinin dört yıllık icraatları eleştirilerek kararsız seçmenlere şu sözlerle seslenildi:

"7 Ekim'de sirenler çalmaya başladığında iş başında olan 37. hükümetti. Bu hükümet, Gazze'deki un kamyonu katliamını yöneten hükümetti. Bir yüzden fazla insan öldürüldü, birçoğu kaosa karışan İsrail ordusunun ateşiyle can verdi."

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