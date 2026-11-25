İsrail'in geçici Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv'de İsrailli gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini duyurdu. Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'yı "zeki bir düşman" olarak nitelendiren Katz, Şara'nın Türkiye'nin desteğiyle askeri kapasitesini artırdığını öne sürerek Suriye ile bir güvenlik anlaşmasının mümkün olmadığından bahsetti.

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Orta Doğu'daki işgal politikalarını sürdüreceğinin mesajını veren İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv'deki ofisinde İsrailli gazetecilerin sorularını cevapladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan, Gazze ve Suriye'de ele geçirdikleri sözde "tampon bölgelerde" kalmaya devam edeceklerini ilan eden Katz, ABD destekli diplomatik süreçlerin bu üç cephede de sonuç vermeyeceğini iddia etti.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE..."

Suriye'nin güneyinde İsrail ordusunun sürdürdüğü işgal ve ihlallere değinen Katz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında "Bir düşman, zeki bir düşman" ifadelerini kullandı. Şara'nın Türkiye'nin desteğiyle güçlerini tahkim ettiğini ileri süren Katz, "Suriye ile bir güvenlik anlaşması mümkün değil. Şara barış anlaşması istemiyor, geri çekilme istiyor" diye konuştu.

BM'YE RAĞMEN 12 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİYİ İŞGAL ETTİLER

Esed rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın çöktüğünü öne süren İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Golan Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) bölgedeki varlığına rağmen işgal alanını genişletmişti.

Stratejik öneme sahip Şeyh Dağı'nın (Cebel eş-Şeyh) Suriye kesimi dahil olmak üzere yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi işgal eden İsrail güçleri, Dera, Kuneytra ve Şam kırsalındaki sivil yerleşim yerleri ile tarım arazilerini topçu ateşiyle hedef almaya ve sivilleri alıkoymaya devam ediyor.

İRAN VE LÜBNAN İÇİN SALDIRI TEHDİDİ

Katz açıklamasında Lübnan ve İran'ı da hedef aldı. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin güneydeki faaliyetlerini "kurgu" olarak nitelendiren ve orduyu Hizbullah ile iş birliği yapmakla suçlayan Katz, olası bir çatışmada Lübnan'da geniş bir hedef listelerinin hazır olduğunu söyledi.

İran'ın kimyasal silah geliştirdiğini ve nükleer programını yeniden canlandırmaya çalıştığını öne süren İsrailli bakan, İsrail ordusu ile ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) ortak bir saldırı planı üzerinde hazır beklediğini açıkladı:

"Planlar hazır, kararı ABD Başkanı Donald Trump verecek. Tercihimiz elbette CENTCOM ile birlikte saldırmak"

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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