İsrail sivilleri kaçırıp katlediyor! Yüzlerce kişiden haber alınamıyor...

22 Aralık 2023 04:20 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 04:20

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - İsrail işgal güçleri Gazze’de zorla alıkoyulan sivilleri insanlık dışı işkencelerin ardından infaz ediyor. İsrail’in kaçırdığı sivillere dönük işkence ve infazlara dair çok sayıda delil olduğunu söyleyen Gazzeli araştırmacı İslam Sadek, bu sayının 1.200’i geçtiğini söyledi.

Sadek, çok sayıda Filistinlinin saha idamları ile öldürüldüğünü, bazılarının yaralı hâlde ölüme terk edildiğini belirtti ve bu vakaların BM ve farklı uluslararası kuruluşlarla paylaşıldığını söyledi. Onlarca sivilin akıbetinin hâlen bilinmediğini söyleyen Sadek “Alıkoyulan bazı siviller ise canlı kalkan olarak kullanılıyor” dedi.

"DEMİR KAFESLERDE YA DA YER ALTINDAKİ HÜCRELERDE BEKLETİYORLAR"

İslam Sadek, alıkonulan sivillerin çoğunlukla Kemal Advan Hastanesindeki doktorlar, Gazze’nin güneyini ve kuzeye bağlayan bağlantı yolu olan Selâhaddin geçiş noktasından alınan mülteciler ve Cebeliye Kampı’ndan alınan korunmasız kişiler olduğu bilgisini paylaştı.

Çok az sayıda sivilin salıverildiğini ve halen 1.000’den fazlasının İsrail tarafından tutulduğunu kaydeden Sadek “Bu insanlardan bir kısmı Beerşeba’da çıplak vaziyette kafeslere kondu. İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet onlarca ajanı sorgu ve işkence için buraya gönderdi. İnsanlık dışı bütün metotları deneyerek bu mazlum insanları Yahya Sinvar, Ebu Ubeyde ve Hamas aleyhine konuşmaya zorluyorlar. Hamas’ın tünelleri, kaçırılan Yahudi rehineler ve askerî yapı ile ilgili itirafçı yapmak için her türden işkenceleri uyguluyorlar. Bu soğuklarda zincire vurulmuş hâlde demir kafeslerde ya da yer altına kazdıkları hücrelerde bekletiyorlar” dedi.

"DAHA ÖNCE DÜNYA BÖYLE BİR OLAYA ŞAHİT OLMADI"

Filistinli akademisyen Dr. Abdulaziz Elyan ise şunları anlattı: Gazze’de hiçbir askerî hedefe ulaşamadılar. Tek bir Hamas savaşçısını ölü ya da diri ele geçiremediler. Bu öfke onları bombardımandan kaçan silahsız insanlardan intikam almaya yöneltti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Tel Aviv’e, İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi’nde 11 silahsız Filistinliyi ailelerinin gözleri önünde infaz ettiği yönündeki haberler üzerine soruşturma başlatması çağrısında bulundu. Ancak aleni infaz, işkence bulgularına rağmen bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar bu savaş suçlarını âciz şekilde izliyor. Ellerindeki insanlar esnaf, doktor, gazeteci, mühendis veya öğrencilerden ibaret. Daha önce dünya böyle bir olaya şahit olmadı ancak herkes sadece izliyor.