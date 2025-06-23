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İsrail Tahran'da Kızılay Binası'nı bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Kızılay binasına hava saldırısı düzenledi

İsrail, geçtiğimiz günlerde hedef aldığı Tahran’daki Kızılay binasını bu kez doğrudan vurdu. İran devlet ajansı IRNA’nın yayınladığı görüntülere göre, saldırı sırasında binada bulunan personel arasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

İSRAİL DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI

İsrail'in Kızılay binasına dönük bu ikinci saldırısı olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede yaşanan başka bir saldırıda bina hasar almış, can kaybı yaşanmamıştı.

GERİLİM NÜKLEER HEDEFLERLE BAŞLADI

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı saldırılarda, başta nükleer tesisler olmak üzere, İran ordusunun üst düzey komuta kademesi hedef alınmıştı. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran’da yaptığı açıklamada İsrail saldırılarında toplam 430 sivilin öldüğünü, 3 bin 500’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise İran’ın misillemeleri sonucu 24 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 1272 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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