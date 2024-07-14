İsrail, Trump'a suikastı fırsat bildi! Savaş uçakları Şam'ı vuruyor

Dünya, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimde aday olan eski Başkan Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişimiyle ayaklandı. Saldırıyı fırsat bilen İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı başlattı.

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberin göre "Hava savunma sistemlerimiz, Şam'ın semalarında düşman hedeflere karşılık veriyor." ifadesi kullanıldı.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Şam'daki Kefersuse bölgesinde birden fazla hedefi vurduğunu iddia etti.

Hedef alınan yerde patlama seslerinin duyulduğu ve yangının çıktığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.