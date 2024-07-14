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İsrail, Trump'a suikastı fırsat bildi! Savaş uçakları Şam'ı vuruyor

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İsrail, Trump&#039;a suikastı fırsat bildi! Savaş uçakları Şam&#039;ı vuruyor
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Dünya Haberleri

ABD Başkan adayı Trump'a suikast girişimini fırsat bilen İsrail, Şam'a saldırı başlattı. İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu.

Dünya, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimde aday olan eski Başkan Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişimiyle ayaklandı. Saldırıyı fırsat bilen İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı başlattı.

 İSRAİL SURİYE'Yİ VURMAYA BAŞLADI

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberin göre "Hava savunma sistemlerimiz, Şam'ın semalarında düşman hedeflere karşılık veriyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail, Trump'a suikastı fırsat bildi! Savaş uçakları Şam'ı vuruyor - 1. Resim

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Şam'daki Kefersuse bölgesinde birden fazla hedefi vurduğunu iddia etti.

Hedef alınan yerde patlama seslerinin duyulduğu ve yangının çıktığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen:  - Dünya
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