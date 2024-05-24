Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail UAD'ın kararına uymayacak: "Refah'a saldırıların durma ihtimali yok"

İsrail UAD'ın kararına uymayacak: "Refah'a saldırıların durma ihtimali yok"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail UAD&#039;ın kararına uymayacak: &quot;Refah&#039;a saldırıların durma ihtimali yok&quot;
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail, Refah, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarına yönelik İsrailli bakandan açıklama geldi. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, "Refah'a saldırıların durma ihtimali yok" diyerek karara uymayacaklarını söyledi.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti. İsrailli bakan karara uymayacaklarını açıkladı.

İSRAİL KARARA UYMAYACAK

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırıların devam edeceğini belirtti.

İsrail UAD'ın kararına uymayacak:

Zohar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) yargıçlarını Gazze'ye davet ederek İsrailli esirleri serbest bırakması için "Hamas'ı ikna etmeye" çağırdı.

SALDIRILARIN DURMA İHTMİALİ YOK

"Bu oluncaya kadar Refah'a saldırıların durmasının ihtimali yok." ifadelerini kullanan Zohar, UAD'nin, İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması kararına itiraz etti.

"Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmanın tek yolunun saldırılarla Hamas üzerinde baskı kurmak” olduğunu ileri süren Zohar, buna devam edilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan İsrail, Mayıs ayında ateşkes ve esir takası anlaşması kabul ettiğini açıklamasına rağmen 6 Mayıs'ta Refah'a saldırı başlatmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesi açıklandı! Kadıköy'de Alman modeli uygulanacakBakan Bayraktar müjdeyi verdi: Türkiye doğalgaz üretiminde yeni rekor kırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'den Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: "BMGK Refah için üzerine düşeni yapmalı" - Dünya"BMGK Refah için üzerine düşeni yapmalı"İsrail'in 'tecavüz' yalanını Amerikan basını ortaya çıkardı! - Dünyaİsrail'in bir yalanı daha bozulduABD'den uluslararası adalet çelişkisi! Putin'e farklı Netanyahu'ya farklı - DünyaPutin'e farklı Netanyahu'ya farklıNetanyahu UAD'ye verilecek cevap için kurmaylarıyla görüşecek - DünyaAdalet Divanı köşeye sıkıştırdı! Kurmaylarıyla görüşecekDağlık Karabağ'da 4 köy daha Azerbaycan'a verildi: Bayraklar göndere çekildi! - DünyaDağlık Karabağ'da 4 köy daha Azerbaycan'a verildiSilahlı saldırıya uğramıştı: Slovakya Başbakanı Fico'nun son sağlık durumu - DünyaSilahlı saldırıya uğrayan başbakandan haber var!
Sonraki Haber Yükleniyor...