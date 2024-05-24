İsrail UAD'ın kararına uymayacak: "Refah'a saldırıların durma ihtimali yok"

Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarına yönelik İsrailli bakandan açıklama geldi. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, "Refah'a saldırıların durma ihtimali yok" diyerek karara uymayacaklarını söyledi.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti. İsrailli bakan karara uymayacaklarını açıkladı.

İSRAİL KARARA UYMAYACAK

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırıların devam edeceğini belirtti.

Zohar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) yargıçlarını Gazze'ye davet ederek İsrailli esirleri serbest bırakması için "Hamas'ı ikna etmeye" çağırdı.

SALDIRILARIN DURMA İHTMİALİ YOK

"Bu oluncaya kadar Refah'a saldırıların durmasının ihtimali yok." ifadelerini kullanan Zohar, UAD'nin, İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması kararına itiraz etti.

"Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmanın tek yolunun saldırılarla Hamas üzerinde baskı kurmak” olduğunu ileri süren Zohar, buna devam edilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan İsrail, Mayıs ayında ateşkes ve esir takası anlaşması kabul ettiğini açıklamasına rağmen 6 Mayıs'ta Refah'a saldırı başlatmıştı.