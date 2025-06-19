Dünyanın gözü bu savaşta: Netanyahu'dan yeni açıklama geldi!

Netanyahu, Hamaney'in öldürüldüğünü ima eden açıklamalarda bulunup "Hiç kimse dokunulmazlığa sahip değil" dedi. İsrail Başbakanı, Trump'a övgüler dizip "Trump'tan daha iyi bir dostumuz olmadı ve onun aldığı her kararı takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun savaşın maliyeti üzerinden oğlunun düğününü örnek vermesi ise dikkat çekti.

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar yedinci gününe girdi. Taraflar karşılıklı birbirlerine füze saldırıları düzenlerken ABD Başkanı Trump'ın tehditleri de gerilimi tırmandırıyor.

Trump son olarak, İran'a saldırı olasılığı için "Bunu yapabilirim de yapmayabilirim de... Kimse ne yapmak istediğimi bilmiyor" demişti.

Hamaney, "İran ulusu asla teslim olmayacak" demiş Trump ise İran'a "koşulsuz teslim" olma çağrısı yapmıştı.

Yaşananların ardından Netanyahu'dan yeni açıklama geldi. İsrail Başbakanı, Hamaney'in öldürüldüğünü ima eden bir açıklama yapıp şunu söyledi:

"Her türlü seçenek açık, medyada bu konuyu konuşmamak daha iyi"

Trump'a övgüler dizen Netanyahu, 'dost' ilan etti:

"Bu Trump'a bağlı, o bu işi biliyor. Trump'tan daha iyi bir dostumuz olmadı ve onun aldığı her kararı takdir ediyoruz"

Savaşın kişisel maliyetleri olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı buna oğlunun düğünü üzerinden örnek verdi:

"Oğlum bir düğünü bile iptal etti"

"NÜKLEER ARŞİVİNİ VURDUK"

Netanyahu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz İran'ın nükleer tehdidini ortadan kaldırabilecek güçteyiz ve Tahran nükleer silaha sahip olmayacak.

Şii ekseninin tamamı cevap vermiyor ve Hizbullah tek bir roket bile atmadı.

İran'ın nükleer arşivini vurduk"