Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünyanın gözü bu savaşta: Netanyahu'dan yeni açıklama geldi!

Dünyanın gözü bu savaşta: Netanyahu'dan yeni açıklama geldi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyanın gözü bu savaşta: Netanyahu&#039;dan yeni açıklama geldi!
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netanyahu, Hamaney'in öldürüldüğünü ima eden açıklamalarda bulunup "Hiç kimse dokunulmazlığa sahip değil" dedi. İsrail Başbakanı, Trump'a övgüler dizip "Trump'tan daha iyi bir dostumuz olmadı ve onun aldığı her kararı takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun savaşın maliyeti üzerinden oğlunun düğününü örnek vermesi ise dikkat çekti.

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar yedinci gününe girdi. Taraflar karşılıklı birbirlerine füze saldırıları düzenlerken ABD Başkanı Trump'ın tehditleri de gerilimi tırmandırıyor. 

Trump son olarak,  İran'a saldırı olasılığı için "Bunu yapabilirim de yapmayabilirim de... Kimse ne yapmak istediğimi bilmiyor" demişti. 

Hamaney, "İran ulusu asla teslim olmayacak" demiş Trump ise İran'a "koşulsuz teslim" olma çağrısı yapmıştı.

Yaşananların ardından Netanyahu'dan yeni açıklama geldi. İsrail Başbakanı, Hamaney'in öldürüldüğünü ima eden bir açıklama yapıp şunu söyledi:

"Her türlü seçenek açık, medyada bu konuyu konuşmamak daha iyi"

Trump'a övgüler dizen Netanyahu, 'dost' ilan etti:

"Bu Trump'a bağlı, o bu işi biliyor.

Trump'tan daha iyi bir dostumuz olmadı ve onun aldığı her kararı takdir ediyoruz"

Savaşın kişisel maliyetleri olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı buna oğlunun düğünü üzerinden örnek verdi:

"Oğlum bir düğünü bile iptal etti"

"NÜKLEER ARŞİVİNİ VURDUK"

Netanyahu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz İran'ın nükleer tehdidini ortadan kaldırabilecek güçteyiz ve Tahran nükleer silaha sahip olmayacak.

Şii ekseninin tamamı cevap vermiyor ve Hizbullah tek bir roket bile atmadı.

İran'ın nükleer arşivini vurduk"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe imzayı attı! Ali Koç duyurdu: Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1800 yıldır parçalanmış halde gömülüydü! Gün yüzüne çıkarıldı - Dünya1800 yıldır toprağın altındaydı! Ortaya çıktıBaşbakan'ın zor anları! Kokpitten inmek için şekilden şekle girdi - DünyaKokpitten inmek için şekilden şekle girdiDünyanın en kritik güzergahlarından... Hürmüz Boğazı kapatılacak mı, kapatılırsa ne olur? İran'dan açıklama var - DünyaHürmüz Boğazı kapatılacak mı? İran açıkladı!Putin'den Hamaney ile ilgili dikkat çeken sözler: Tartışmak bile istemiyorum - DünyaHamaney sorusuna dikkat çeken cevap''Finali Tükiye ile yapacağız'' demişti! Hadsizlik yapan İsrailli gazeteciden geri vites - DünyaSkandal sözlerin ardından geri vites!İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da toplanıyor - Dünyaİran Dışişleri Bakanı İstanbul'a geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...