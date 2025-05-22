İsrail yanlısı vekil Avrupa Parlamentosu'nda dövüldü!

Avrupa Parlamentosu'nda İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen İsveçli Milletvekili Alice Teodorescu Måwe, Sol Parti'ye mensup aşırı sol görüşlü bir memur tarafından fiziki saldırıya uğradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan İsveçli milletvekili Alice Teodorescu Måwe, İsrail yanlısı söylemleri nedeniyle fiziksel saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre saldırıyı, İsveç Sol Partisi'ne bağlı ve aşırı sol görüşleriyle tanınan bir parlamento memuru gerçekleştirdi. Avrupa Parlamentosu kaynakları, saldırının Meclis binası içinde gerçekleştiğini belirtti.

İsveçli milletvekili Alice Teodorescu Måwe

İSRAİL DESTEKÇİSİ VEKİL NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Milletvekili Alice Teodorescu Måwe, İsrail-Filistin çatışmalarında İsrail yanlısı tutumuyla biliniyor. Saldırının, Måwe’nin bu görüşlerinden rahatsızlık duyan aşırı sol eğilimli kişi tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Olay sonrası vekilin sağlık durumunun iyi olduğu ancak psikolojik olarak sarsıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Parlamento güvenlik birimleri ile Brüksel polisi olayla ilgili inceleme başlatırken, fiziksel saldırıyı gerçekleştiren memurun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun olaya ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.