İsrail yüzünden Eurovision'da yeni kriz! Hollanda kararını değiştirdi

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına yönelik tepkiler sürerken Hollanda, 2027 yılında düzenlenecek yarışmadan da çekilme kararı aldı. Daha önce yarışmaya geri döneceğini açıklayan Hollanda Kamu Yayıncısı NPO, ülkedeki yayın kuruluşlarından yeterli destek alamayınca katılım kararını iptal etti.

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İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nda başlayan boykot, 2027 yılına da taşındı.

2026'daki yarışmaya katılmayan Hollanda, gelecek yıl Eurovision'a geri dönme kararından vazgeçti.

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HOLLANDA KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Hollanda Kamu Yayıncısı NPO, geçtiğimiz ay Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'in yarışmaya katılımına ilişkin eleştirilere cevap verdiğini düşündüklerini açıklamıştı.

Gelişmelerin ardından Hollanda'nın 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na yeniden katılacağı ifade edilmişti.

Ancak ülkedeki yayın kuruluşlarının hiçbirinin organizasyon için personel sağlamaya istekli olmaması üzerine katılım planı iptal edildi.

YAYIN KURULUŞLARINDAN DESTEK GELMEDİ

NPO, Hollanda'nın yarışmaya katılımını bağımsız uzmanlardan oluşan bir ekip aracılığıyla organize etmeyi ve diğer kamu yayıncılarının da sürece destek vermesini planladı.

Ancak bu girişimden de sonuç alınamadı.

BEŞ ÜLKE 2026'DA BOYKOT ETMİŞTİ

İsrail'in Eurovision'a katılımı, 2026 yılında da Avrupa'da tartışmalara neden olmuştu.

Hollanda'nın yanı sıra İrlanda, İzlanda, İspanya ve Slovenya, İsrail'in yarışmadan çıkarılmamasını ve Gazze'deki soykırımı protesto ederek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: HABER MERKEZİ

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