Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

İsrail yüzünden Eurovision'da yeni kriz! Hollanda kararını değiştirdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İsrail yüzünden Eurovision'da yeni kriz! Hollanda kararını değiştirdi
Başlık Resmiİsrail yüzünden Eurovisionda yeni kriz! Hollanda kararını değiştirdi

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına yönelik tepkiler sürerken Hollanda, 2027 yılında düzenlenecek yarışmadan da çekilme kararı aldı. Daha önce yarışmaya geri döneceğini açıklayan Hollanda Kamu Yayıncısı NPO, ülkedeki yayın kuruluşlarından yeterli destek alamayınca katılım kararını iptal etti.

Kaydet
|

İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nda başlayan boykot, 2027 yılına da taşındı.

2026'daki yarışmaya katılmayan Hollanda, gelecek yıl Eurovision'a geri dönme kararından vazgeçti.

İsrail yüzünden Eurovision'da yeni kriz! Hollanda kararını değiştirdi
Başlık Resmiİsrail yüzünden Eurovision'da yeni kriz! Hollanda kararını değiştirdi

HOLLANDA KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Hollanda Kamu Yayıncısı NPO, geçtiğimiz ay Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'in yarışmaya katılımına ilişkin eleştirilere cevap verdiğini düşündüklerini açıklamıştı.

Gelişmelerin ardından Hollanda'nın 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na yeniden katılacağı ifade edilmişti.

Ancak ülkedeki yayın kuruluşlarının hiçbirinin organizasyon için personel sağlamaya istekli olmaması üzerine katılım planı iptal edildi.

YAYIN KURULUŞLARINDAN DESTEK GELMEDİ

NPO, Hollanda'nın yarışmaya katılımını bağımsız uzmanlardan oluşan bir ekip aracılığıyla organize etmeyi ve diğer kamu yayıncılarının da sürece destek vermesini planladı.

Ancak bu girişimden de sonuç alınamadı.

BEŞ ÜLKE 2026'DA BOYKOT ETMİŞTİ

İsrail'in Eurovision'a katılımı, 2026 yılında da Avrupa'da tartışmalara neden olmuştu.

Hollanda'nın yanı sıra İrlanda, İzlanda, İspanya ve Slovenya, İsrail'in yarışmadan çıkarılmamasını ve Gazze'deki soykırımı protesto ederek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmişti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.