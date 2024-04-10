İsrail'de büyük panik! İşte Türkiye'nin yaptırımlarından en çok etkilenecek 2 sektör
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin almış olduğu yaptırım kararı İsrail'de paniğe neden oldu. İsrail basında çıkan haberlere göre, kısıtlamanın Türk hava sahasının kapatılması ve bölgesel petrol faaliyetlerini etkilemesinden korkuluyor. İsrael Hayom gazetesine göre ise kısıtlamalardan en çok birçok ürününü Türkiye’de yaptıran giyim ve elektrikli ürünler sektörü etkilenecek.
Türkiye, Gazze'de katliam yapan İsrail'e yönelik yaptırım kararı aldı. Ticaret Bakanlığı 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı. Bu kapsamda 54 ürünün ihracatı durduruldu.
"KISITLAMALAR ATEŞKES İLAN EDİLENE KADAR DEVAM EDECEK"
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek'te belirtilen ürün gruplanı altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir. Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır." denildi.
KISITLAMALARDAN EN ÇOK ETKİLENECEK SEKTÖRLER
Türkiye'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar İsrail'de paniğe neden oldu. İsrail basınına göre yetkililer, yaptırımların Türk hava sahasının kapatılması ve bölgesel petrol faaliyetlerini etkilemesinden korkuyor. İsrael Hayom gazetesine göre yaptırımlardan en çok birçok ürününü Türkiye’de yaptıran giyim ve elektrikli ürünler sektörü etkilenecek.
İSRAİL'E İHRACATI YASAKLANAN ÜRÜNLER
1. Alüminyum Profiller
2. Alüminyum Teller
3. Boyalar
4. Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
5. Beton Mikserleri
6. Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları
7. Çelik Filmaşin
8. Çelik Kaplar ve Depolar
9. Çelik Köprü Aksamı
10. Çelik Kuleler
11. Çelik Profiller
12. Çimento
13. Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve Levhalar
14. Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri
15. Demir-Çelik Tüm Teller
16. Ekskavatörler
17. Elektrik Kabloları
18. Elektrik Panoları
19. Fayanslar
20. Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
21. Forkliftler
22. Granit
23. Halat ve Kablolar
24. Hırdavat Ürünleri
25. Hidrolik Yağlar
26. İnşaat Demiri
27. İnşaat Makinaları
28. İnşaat Yalıtım Malzemeleri
29. İnşaatta Kullanılan Camlar
30. Kimyasal Bileşikler
31. Kimyasal Gübreler
32. Klinker
33. Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
34. Kükürt
35. Madeni Yağlar
36. Makaralı Zincirler
37. Mermer
38. Metal İşleme Makinaları
39. Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
40. Mineral Gübreler
41. Motor Yağlanı
42. Paletier
43. Plastik Borular
44. Sandviç Paneller
45. Seramikler
46. Solvent Boyalar 47. Tel Çekme Makinalan
48. Testere Makinalan
49 Tuğlalar
50. Uçak Benzini ve Jet Yakıtı
51. Vernikler
52. Vinçler
53. Yapıştıncılar ve Tutkallar
54. Yassı Çelik Ürünleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi