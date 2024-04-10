İsrail'de büyük panik! İşte Türkiye'nin yaptırımlarından en çok etkilenecek 2 sektör

Türkiye'nin almış olduğu yaptırım kararı İsrail'de paniğe neden oldu. İsrail basında çıkan haberlere göre, kısıtlamanın Türk hava sahasının kapatılması ve bölgesel petrol faaliyetlerini etkilemesinden korkuluyor. İsrael Hayom gazetesine göre ise kısıtlamalardan en çok birçok ürününü Türkiye’de yaptıran giyim ve elektrikli ürünler sektörü etkilenecek.

Türkiye, Gazze'de katliam yapan İsrail'e yönelik yaptırım kararı aldı. Ticaret Bakanlığı 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı. Bu kapsamda 54 ürünün ihracatı durduruldu.

"KISITLAMALAR ATEŞKES İLAN EDİLENE KADAR DEVAM EDECEK"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek'te belirtilen ürün gruplanı altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir. Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır." denildi.

KISITLAMALARDAN EN ÇOK ETKİLENECEK SEKTÖRLER

Türkiye'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar İsrail'de paniğe neden oldu. İsrail basınına göre yetkililer, yaptırımların Türk hava sahasının kapatılması ve bölgesel petrol faaliyetlerini etkilemesinden korkuyor. İsrael Hayom gazetesine göre yaptırımlardan en çok birçok ürününü Türkiye’de yaptıran giyim ve elektrikli ürünler sektörü etkilenecek.

İSRAİL'E İHRACATI YASAKLANAN ÜRÜNLER

1. Alüminyum Profiller

2. Alüminyum Teller

3. Boyalar

4. Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller

5. Beton Mikserleri

6. Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları

7. Çelik Filmaşin

8. Çelik Kaplar ve Depolar

9. Çelik Köprü Aksamı

10. Çelik Kuleler

11. Çelik Profiller

12. Çimento

13. Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve Levhalar

14. Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri

15. Demir-Çelik Tüm Teller

16. Ekskavatörler

17. Elektrik Kabloları

18. Elektrik Panoları

19. Fayanslar

20. Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri

21. Forkliftler

22. Granit

23. Halat ve Kablolar

24. Hırdavat Ürünleri

25. Hidrolik Yağlar

26. İnşaat Demiri

27. İnşaat Makinaları

28. İnşaat Yalıtım Malzemeleri

29. İnşaatta Kullanılan Camlar

30. Kimyasal Bileşikler

31. Kimyasal Gübreler

32. Klinker

33. Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar

34. Kükürt

35. Madeni Yağlar

36. Makaralı Zincirler

37. Mermer

38. Metal İşleme Makinaları

39. Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar

40. Mineral Gübreler

41. Motor Yağlanı

42. Paletier

43. Plastik Borular

44. Sandviç Paneller

45. Seramikler

46. Solvent Boyalar 47. Tel Çekme Makinalan

48. Testere Makinalan

49 Tuğlalar

50. Uçak Benzini ve Jet Yakıtı

51. Vernikler

52. Vinçler

53. Yapıştıncılar ve Tutkallar

54. Yassı Çelik Ürünleri