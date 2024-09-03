İsrail'de kaos giderek büyüyor! Binlerce kişi Netanyahu'ya karşı sokağa döküldü

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam işleyen İsrail'i genel grev vurdu.İ srail, ordunun 6 esirin cesedini bulduğunu açıklamasıyla kaosa sürüklendi. Tel Aviv isyan bayrağı açan halk sokağa döküldü. Göstericiler, "Netanyahu esirleri serbest bırak" sloganları attı.

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İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde milyonlarca Filistinli, 10 aydır bombaların altında direniş mücadelesi verirken, 6 esirin ölümü işgalcileri kaosa sürükledi. Gazze'de 6 esirin cesedinin bulunduğunun açıklanmasının ardından Tel Aviv'deki gösteriler giderek büyüyor.

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GÖSTERİLER GİDEREK BÜYÜYOR

Ülkede aylardır rutin olarak her hafta sonu gerçekleştirilen gösteriler bu kez aralıksız devam ediyor. Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sokaklara inen binlerce kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümünden Netanyahu ile hükümetini sorumlu tuttu.

Tel Aviv kentinde toplanan binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini protesto etti.

Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

NETANYAHU ESİRLERİ SERBEST BIRAK

İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı. Tel Aviv'de her hafta olduğu gibi akşam saatlerinde Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, Netanyahu ve hükümetini Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını önlemekle eleştirdi.

POLİS GÖSTERİCİLERE SALDIRDI

Bazı noktalarında ateş yakan göstericiler polis müdahalesiyle karşılaştı. Eylemde İsrail polisi ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, buradaki gösteride en az iki kişiyi gözaltına aldı.

NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE İSTİFA SLOGANLARI

Batı Kudüs'teki gösterilerin merkezi ise Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun çevresi oldu.

Akşam saatlerinde yürüyüşe geçen grup, Netanyahu'nun Gazze Caddesi'ndeki konutuna doğru ilerlemek istediğinde polis engeliyle karşılaştı.

Bölgede çok sayıda birlikle, demir bariyerlerin arkasında konuşlanan polis, Netanyahu'nun konutuna ilerlemek isteyen göstericileri güç kullanarak dağıttı.