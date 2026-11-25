İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından devam eden koalisyon görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Ultra-Ortodoks Yahudilerin desteğiyle hükümet kurulmasına yeşil ışık yaktı. Gadi Eisenkot liderliğindeki yeni hükümetin gelecek hafta yemin ederek göreve başlaması için hazırlık yapılıyor.

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İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu kaybetmesine yol açabilecek koalisyon görüşmeleri hız kazandı.

İsrail merkezli Ynet'in haberine göre İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin desteğiyle yeni hükümetin kurulmasına onay verdi.

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YENİ HÜKÜMET İÇİN TARİH VERDİ

Kan Reshet Bet radyosuna konuşan Liberman, Ultra-Ortodoks Yahudilerle yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını açıkladı.

"Bu bir azınlık hükümeti olmayacak, bu bir Yahudi çoğunluk hükümeti" diyen Liberman, gelecek haftanın sonuna kadar yeni hükümetin kurulacağını ileri sürdü.

Liberman, "Birleşik Tevrat Yahudiliği milletvekilleri hahamlarından yeşil ışık aldı ve bu süreç çok iyi ilerliyor" ifadelerini kullandı.

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NETANYAHU İLE MÜZAKEREYE KARŞI ÇIKTI

Eisenkot'un Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile yürüttüğü birlik hükümeti görüşmelerine de karşı çıkan Liberman, Netanyahu'nun hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Liberman, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu ile yapılan görüşmeler özünde ona meşruiyet kazandırmaktır. Bibi ile müzakere yürütmemiz gerektiğini düşünmüyorum. 7 Ekim felaketinin, diplomatik felaketin ve dışlanmış hale gelmemizin hesabını vermeli."

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman

SAVUNMA BAKANLIĞI KOLTUĞUNA OTURABİLİR

Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi, dün İsrail Evimiz Partisi ile koalisyon anlaşması imzalanması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

Anlaşmanın ayrıntıları gizli tutulurken İsrail basını, Eisenkot'un hükümeti kurmayı başarması halinde Liberman'ın Savunma Bakanlığı görevini üstlenebileceğini yazdı.

İsrail Evimiz Partisi'nin Göç ve Uyum Bakanlığını da alabileceği aktarıldı.

ARAP PARTİLERİNİN DESTEĞİ MASADA

İsrail merkezli Walla haber sitesi ise Eisenkot'un Likud ve Ultra-Ortodoks Yahudi partileriyle yürüttüğü müzakerelerin olumsuz sonuçlanması halinde de hükümeti kurduğunu açıklamayı planladığını yazdı.

Eisenkot'un İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle bir azınlık hükümeti kurması öngörülüyor. Fakat Liberman ve eski Başbakan Naftali Bennett'in Arap partilerinin aktif desteğini kabul edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

NETANYAHU VE KATZ'A YÜKLENDİ

Liberman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ı da hedef aldı.

"İktidar hırsı Başbakan'ı ve Savunma Bakanı'nı akıllarından ediyor. Sorumluluk ve sağduyu onların güçlü yanları değil" diyen Liberman, İran'a yönelik yakın vadede tek taraflı bir İsrail saldırısının istihbari ve operasyonel açıdan hiçbir gerekçesi bulunmadığını öne çıkardı.

Liberman ayrıca Netanyahu ve Katz'ın İsrail istihbarat teşkilatlarını muhalefet liderlerine karşı kullandıklarının ortaya çıkması halinde şaşırmayacağını ifade etti.

EISENKOT İÇİN SÜRE DARALIYOR

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan 8 Kasım'da hükümeti kurma yetkisini alan Eisenkot'un görev süresi 6 Aralık'ta dolacak.

İsrail yasalarına göre hükümetin kurulduğunun Cumhurbaşkanına ve parlamentoya bildirilmesinin ardından yeni hükümetin yedi gün içerisinde Meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

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