İsrail'de sıcak dakikalar! Aracı polislerin üzerine sürdü: 4 yaralı

'Almanya’ya 20 bin fil gönderirim, şakam yok!'

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İsrail, Ortadoğu'da büyük savaşa hazırlanıyor! Lübnan ve İran destekli güçlere karşı saldırı için kamuoyu yoklaması yapacak