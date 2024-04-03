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Haberler > Dünya > İsrail'de sıcak dakikalar! Aracı polislerin üzerine sürdü: 4 yaralı

İsrail'de sıcak dakikalar! Aracı polislerin üzerine sürdü: 4 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'de bir şüpheli aracını polislerin üzerine sürdü. Olayda biri ağır 4 polis yaralandı.

The Jerusalem Post'un haberine göre, olay sabahın erken saatlerinde İsrail'in merkezinde yer alan bir kontrol noktası yakınındaki Kochav Yair'de yaşandı.

26 yaşındaki bir şüphelinin aracını polislerin üzerine sürdüğü olayda 1 polis ciddi şekilde, 3 polis de orta derecede yaralandı.

Şüpheli güvenlik güçleri tarafından öldürülürken, araçla kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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