İsrail'den acil toplantı çağrısı: BMGK bugün toplanıyor

İsrail, İran'ın saldırılarını görüşmek üzere BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. BM Güvenlik Konseyi, bugün ABD yerel saatiyle 16.00'da toplanılmasına karar verildiğini açıkladı. BMGK; TSİ 23.00'de toplanacak.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti.

Erdan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'ni acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdiğini açıkladı.

'DÜNYA BARIŞINA AÇIK BİR TEHDİT'

Erdan, açıklamasında, "Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim" dedi.

İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu söyleyen Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

BMGK BUGÜN TOPLANIYOR

Öte yandan, BMGK'den yapılan açıklamada, İran'ın İsrail saldırılarını görüşmek üzere pazar günü ABD yerel saatiyle 16.00'da toplanılmasına karar verildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.