İsrail'den Heniyye suikastına ilişkin ilk açıklama! Kafalar daha da karıştı

İsrail'den Heniyye suikastına ilişkin ilk resmi açıklama geldi. Suikastı üstlenmeyen İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Salı gecesi Lübnan'ı vurduk. O gece tüm Orta Doğu'da ne başka bir hava saldırısı, ne bir füze ne de bir İsrail İHA'sı vardı" dedi.

İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğradığı gece Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün hedef alındığı saldırı dışında Orta Doğu'da başka bir bölgeye saldırı düzenlemediklerini ileri sürdü.

"O GECE SADECE LÜBNAN'I VURDUK"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Heniyye'ye 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin soruyu cevaplayan Hagari, 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece ve sabahında sadece Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırı düzenlediklerini ifade etti.

"ORTA DOĞU'DA O GECE NE FÜZE NE DE İHA'MIZ VARDI"

Hagari, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail ordusunun olmadığını ileri sürerek, "Salı gecesi (30 Temmuz) Lübnan'ı vurduk ve Fuad Şükür'ü (Hizbullah komutanı) isabetli bir hava saldırısında öldürdük. Vurgulamak istiyorum, o gece tüm Orta Doğu'da ne başka bir hava saldırısı, ne bir füze ne de bir İsrail insansız hava aracı (İHA) vardı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ölmüştü. Bu saldırıdan saatler sonra Hamas lideri Heniyye, Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.