Heniyye'nin öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi. Haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin önceki gün İran'ın Tahran kentinde suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de, 2 Ağustos'ta 1 günlük yas ilan edildi.

ERDOĞAN'DAN MİLLİ YAS MESAJI

Haberi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

PAKİSTAN DA YAS İLAN ETTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin öldürülmesinin ardından Filistinliler ile dayanışma için yarın 1 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

İran ve Filistin de yas kararlarını dün ilan etmişti.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.