Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Heniyye'nin öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi

Heniyye'nin öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Heniyye&#039;nin öldürülmesi nedeniyle Türkiye&#039;de 1 günlük yas ilan edildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi. Haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin önceki gün İran'ın Tahran kentinde suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de, 2 Ağustos'ta 1 günlük yas ilan edildi.

ERDOĞAN'DAN MİLLİ YAS MESAJI

Haberi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

Heniyye'nin öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi - 1. Resim

PAKİSTAN DA YAS İLAN ETTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin öldürülmesinin ardından Filistinliler ile dayanışma için yarın 1 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

İran ve Filistin de yas kararlarını dün ilan etmişti.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'ın yeni takımı açıklandı! Genç yıldız kariyerine Avrupa'da devam edecekGalatasaray’ın eski futbolcusu Etebo, TFF 1.Lig ekibine transfer oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile görüştüKöpeğe eziyetten yakalandıktan sonra serbest kalan şüpheli, vatandaşları tehdit edince yeniden gözaltına alındı - GündemSerbest kaldıktan sonra tehditler savurdu, yeniden yakalandıKahreden motosiklet kazası! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - GündemKahreden kaza! 19 yaşındaki genç hayatını kaybettiIsparta'da doğal gaz hattında sızma meydana geldi! Faciadan son anda dönüldü - GündemFaciadan dönüldü! Çalışma sırasında gaz sızıntısıAnkara'da esir takası... ABD'den Türkiye'ye özel teşekkür - GündemABD'den Türkiye'ye "takas" teşekkürüAbdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in öldürdüğü anneannesi defnedildi - GündemCenazeye sadece bir lider katıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...