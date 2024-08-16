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İsrail'den iki ülkeye açık çağrı! İran'a saldırdığımızda bize katılın

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İsrail&#039;den iki ülkeye açık çağrı! İran&#039;a saldırdığımızda bize katılın

Dünya Haberleri

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarına, İran'ın İsrail'e saldırması halinde ülkesinin "saldırı konusunda" destek beklediğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne Tel Aviv'de İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ile bir araya geldi. 

Katz İngiliz ve Fransız mevkidaşlarına "İran saldırırsa koalisyonun sadece savunmada değil İran'daki önemli hedeflere saldırmada da İsrail'e katılmasını bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Israel Katz (ortada) Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne (solda) ve İngiliz mevkidaşı David Lammy ile birlikte, 16 Ağustos 2024'te Kudüs'te. (Shlomi Amsalem/GPO)

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