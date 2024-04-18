İsrail’den müzik festivalinden sağ kurtulan 50 kişinin intihar ettiği iddialarına yalanlama

İsrail Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’de müzik festivaline düzenlenen baskından sağ kurtulan 50 kişinin travma nedeniyle intihar ettiğine ilişkin iddianın doğru olmadığını açıkladı.

Hamas’ın 7 Ekim’de baskın düzenlediği Süpernova müzik festivalinde olaylara tanıklık edenler, İsrail Meclisinde (Knesset) duruşmada konuştu. Baskından sağ kurtulanlar İsrail devlet kurumlarının kendilerine yaşadıkları psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi konusunda yeterince destek vermediğini belirtti. Baskın sırasında festivalde bulunan Guy Ben Shimon yaptığı açıklamada, “Çok az insan biliyor ama Nova'dan sağ kurtulanlar arasından neredeyse 50 kişi intihar etti. İki ay önce doğrulanan bu sayı, artmış olabilir" dedi. Baskından kaçan birçok arkadaşının yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığını söyleyen Shimon, “Psikolojik durumları nedeniyle hastaneye kaldırılmak zorunda kalan çok sayıda mağdur var. Arkadaşlarım yataktan çıkamıyor, ben de çıkmıyorum” ifadelerini kullandı. Normal hayatına dönemediğini anlatan Shimon, “Hepimizin amacı işe geri dönmek ve normal şekilde yaşamak, ancak bunu yeterli yardım olmadan yapamayız" şeklinde konuştu.

İSRAİL'DEN YALANLAMA

İsrail Sağlık Bakanlığı, baskından kurtulan 50 kişinin intihar ettiğine yönelik iddiaları yalanladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, intihar sayıları ve hastaneye kaldırılanların sayısıyla ilgili bildirilen verilerin Sağlık Bakanlığı ve sistem kayıtlarında yer almadığı ve doğru olmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Gilad Bodenheimer gazetecilere yaptığı açıklamada, söylentilerin doğru olmadığını, bunun duruşma sırasında ve sonrasında da açıkça ortaya konulduğunu söyledi.

Kasım ayındaki duruşmada ise İsrailli bir sağlık yetkilisi, hayatta kalan yaklaşık 10 kişinin psikolojik rahatsızlıklarından dolayı hastaneye kaldırıldığını ifade etmişti.

Negev Çölü'nde 7 Ekim’de düzenlenen Supernova müzik festivaline yapılan baskında 364 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, İsrailli savaş pilotu Nof Erez, Hamas'ın baskınında İsrailli sivillerin esir olarak Gazze'ye götürülmelerini önlemek için ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü uygulamış olabileceğini belirtmişti.