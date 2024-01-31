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    • İsrail'den 'ayetli' skandal paylaşım

    İsrail, Gazze'deki mezalimini acımasızca devam ederken bunu aşikar etmekten sakınmıyor... İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post, skandallarla dolu bir paylaşıma imza attı. Elleri ve gözü bağlı onlarca Filistinlinin yer aldığı fotoğrafta, arkada büyük bir posterde bir ayet-i kerime yazılı olduğu görülüyor. Ankebût Suresi'nde, "Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tûfan yakaladı." mealindeki 15. ayet-i kerimenin, 7 Ekim'de gerçekleşen 'Aksa Tufanı'na bir gönderme olduğu düşünülüyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, The Jerusalem Post
    - Güncelleme:
    İsrail&#039;den &#039;ayetli&#039; skandal paylaşım
    İsrail, Filistin, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, The Jerusalem Post

    İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post gazetesi, skandal bir fotoğrafı bir o kadar skandal bir başlıkla manşetine taşıdı.

    'ZULÜMLERİNİ SÜRDÜRÜRLERKEN ONLARI TÛFAN YAKALADI'

    İsrail ordusu tarafından ters kelepçe takılıp, gözleri bağlı olan Filistinliler Kur'ân-ı Kerîm'de geçen bir ayetin önünde diz çöktürüldü.

    Posterde, Ankebût Suresi'nin 14. ayet-i kerîmesi yazıyor. Âyet-i kerîmenin me'âli şu şekilde:

    "Vaktiyle biz Nûh’u kendi kavmine resûl olarak göndermiştik. Nûh, bin yıldan elli yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tûfan yakaladı."

    İsrail medyasından The Jerusalem Post ise konuyla ilgili haberinde "Mesaj açık; Fotoğraftaki kişiler günahlarının bedelini ödeyen failler" gibi skandal bir ifade kullandı.

    İsrail'den 'ayetli' skandal paylaşım

    Gazete ayrıca İsrail ordusunun bu ayeti kullanarak Hamas'ın "Aksa Tufanı" olarak adlandırdığı 7 Ekim saldırılarına Tel Aviv kanadının bir cevap verdiğini savundu.

     İsrail medyasına konuşan Arap Dünyası Araştırmacısı Adi Cohen ise fotoğrafı yayınlayan İsrail ordusunun bir fikir oyunu peşinde olduğunu söyledi.

    İsrail'den 'ayetli' skandal paylaşım

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, The Jerusalem Post
    İsrailFilistinGazze
    Haberler > Dünya > İsrail'den 'ayetli' skandal paylaşım
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