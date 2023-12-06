İsrail'den skandal BM kararı: Katliamı kınayan Filistin Koordinatörü'nün vizesi iptal edildi

6 Aralık 2023 09:03 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 09:04

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de kana doymayan İsrail, düzenlediği insanlık dışı saldırıları ile15.500'den fazla insanı öldürdü. Her geçen gün saldırılarını sürdüren İsrail'e dünyanın birçok noktasından tepkiler peş peşe gelirken Birleşmiş Milletler'de (BM) birçok kınamada bulundu ancak etkisiz kaldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal ettiğini açıkladı. Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM'nin ön yargıları karşısında artık sessiz kalmayacağız!" ifadesini kullandı.

'İSRAİL'İ KINADIĞI İÇİN' VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Hastings'i hedef alan Cohen, Filistin İnsani İşler Koordinatörü'nün Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını ve kara işgalini sürdüren "İsrail'i kınamakla" itham etti. Cohen, "BM İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in İsrail'deki ikamet vizesini iptal etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

'HAMAS YERİNE İSRAİL'İ KINAYAN İSRAİL'E GİREMEZ'

Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara işaret eden Cohen, "Hamas yerine İsrail'i kınayan birinin BM'de görev yapamayacağını ve İsrail'e giremeyeceğini" vurguladı. Hastings, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hiçbir yerin güvende olmadığına dikkati çekmişti.

BM İnsani İşler Koordinatörü, "insani ara"nın ardından İsrail'in saldırılara başlamasının "on binlerce kişiyi yiyecek, su, barınak ve güvenli alan bulmak amacıyla giderek daralan alanlara sıkıştırdığını" vurgulamıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 82, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk ve 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 262 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.