"İsrail’den sonra" sözleri ABD’yi karıştırdı! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce'ye tepkiler büyüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce’un, Amerika’nın gücünü İsrail’in ardından ikinci sıraya yerleştirdiği açıklaması ülke içinde büyük bir tartışma başlattı. "İnsanların hayatlarını İsrail'den sonraki en yüce ülkede iyileştiriyorum.” ifadelerini kullanan Bruce, özellikle “İsrail’den sonra” vurgusu nedeniyle hem diplomatik çevrelerden hem de sosyal medyadan yoğun eleştiriler aldı. Açıklama sonrası kamuoyunda "Amerika kendi rolünü küçümsüyor mu?" sorusu gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce’un, ülkesini “İsrail’den sonra dünyanın en büyük ülkesi” olarak tanımlaması tepkilere yol açtı. Bruce, Trump yönetimini överek yaptığı açıklamada, Amerika’nın gücünü İsrail’in ardından ikinci sıraya yerleştirmesiyle dikkat çekti.

"İSRAİL'DEN SONRA DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜLKESİ"

Sözcü Bruce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail'den sonra dünyanın en büyük ülkesinde bir fark oluşturabilmek ve bu konuda çok sevdiğim ve gerçekten temsil edildiğimi hissettiğim bir yönetimle konuşabilmek bir onurdur.”

Bruce’un sözleri özellikle “İsrail’den sonra” vurgusu nedeniyle diplomatik çevrelerde ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Amerika’nın küresel liderlik rolünü “İsrail’in arkasına konumlandırması” uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a yönelik saldırıları eleştirdi. Greene, “Ülkemiz kartellere karşı sığınak delici bomba kullanmazken, yabancı ülkelerde savaş çıkarıyor.” dedi.

Greene açıklamasında, “İsrail’in kendini savunma hakkını destekliyorum. Ama nükleer silahlı İsrail’in savaşlarını finanse etmek ya da onlara katılmak istemiyorum.” ifadelerine yer verdi.