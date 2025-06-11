İsrail'den yeni skandal: Madleen gemisindeki Türk aktivistler 1 ay hücrede esir tutulacak

Gazze’ye insani yardım taşırken uluslararası sularda zorla durdurulan Madleen Özgürlük Filosu’nda yer alan Türk vatandaşı Suayb Ordu dahil sekiz gönüllü, İsrail tarafından zorla alıkonularak Ramleh gözaltı merkezine kapatıldı. İsrail Mahkemesi, aktivistlerin serbest bırakılmak yerine bir ay boyunca hücrede tutulmasına yeşil ışık yaktı.

İsrail, Gazze’ye insani yardım götüren Madleen Özgürlük Filosu’na katılan sekiz uluslararası gönüllüyü zorla alıkoymaya devam ediyor. İsrail Mahkemesi, gönüllülerin hukuk dışı şekilde gözaltı merkezinde tutulmasına onay verdi.

ZORLA DURDURULDU, ZORLA TUTULUYORLAR

10 Haziran gecesi İsrail’in Ramleh gözaltı merkezinde yapılan duruşmada, İçişleri Bakanlığı’nın keyfi gözaltı kararı mahkeme tarafından kabul edildi. İsrail güçleri, Sicilya’dan Gazze’ye doğru yola çıkan ve sadece uluslararası sularda seyreden filoyu zorla durdurdu, el koydu ve gönüllüleri iradelerine karşı alıkoydu.

İSRAİL GÖNÜLLÜLERİ "YASADIŞI GİRİŞ" İLE SUÇLUYOR

Aralarında Türkiye, Fransa, Hollanda, Almanya ve Brezilya vatandaşlarının bulunduğu sekiz kişi hakkında "İsrail'e yasadışı giriş" suçlaması yapıldı. Oysa gönüllülerin İsrail’e girme niyeti olmadığı ve rotalarının Filistin Devleti’nin karasularına yönelik olduğu belgelerle sabit.

ADALAH: İNSAN HAKLARI FELAKETİ

İsrail merkezli hukuk örgütü Adalah, söz konusu uygulamayı "tamamen hukuk dışı" olarak tanımladı. Açıklamada "Gönüllüler derhal serbest bırakılmalı ve görevlerine güvenli şekilde dönmelidir. İsrail uluslararası hukuku sistematik şekilde ihlal ediyor" denildi.

HÜCREDE BİR AY TUTULABİLİRLER

Mahkeme, sınır dışı sürecinin 8 Temmuz 2025’e kadar uzatılabileceğini belirterek, gönüllülerin 72 saatten fazla, belirsiz süreyle alıkonulabileceğini hükme bağladı.

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