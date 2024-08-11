İsrail'e gözdağı mı? İran Devrim Muhafızları'ndan gövde gösterisi
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İran, Lübnan ve İsrail arasında gerilimi arttıran adımların atılması devam ediyor. İsrail'in Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi şehit etmesi sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan intikam açıklamaları yapıldı. Devrim Muhafızları ülkenin bastısında askeri tatbikat yaptı.
Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit edilmesinin ardından bölgede tansiyon düşmüyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan bir yetkili, ülkenin batısında “mücadele hazırlığını ve tetikte olmayı artırmak” amacıyla askeri tatbikat düzenlendiğini belirtti.
İSRAİL'E GÖZDAĞI NİTELİĞİNDE TATBİKAT
İran’ın Hamas lideri İsmail Haniye suikastının ardından İsrail’e misilleme planları bölgede gerilimi artırırken, saldırının ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini koruyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak sınırına yakın Batı Kermanşah eyaletinde “mücadele hazırlığını ve tetikte olmayı artırmak” amacıyla askeri tatbikatlara başladı. İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan ordu yetkilisi, dün başlayan tatbikatların Salı gününe kadar devam edeceğini aktardı.
HENİYYE'NİN İNTİKAMI İÇİN MESAJ
İran medyasına göre, Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi, dün yaptığı açıklamada, İran'ın dini liderinin İsrail'e yönelik sert cezalandırma ve Haniye'nin intikamını alma konusundaki emirlerinin net olduğunu ve emirlerin “en iyi şekilde” uygulanacağını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı