İsrail'e gözdağı mı? İran Devrim Muhafızları'ndan gövde gösterisi

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Ağustos 2024 15:25 - Güncelleme: 11 Ağustos 2024 15:37 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İran, Lübnan ve İsrail arasında gerilimi arttıran adımların atılması devam ediyor. İsrail'in Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi şehit etmesi sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan intikam açıklamaları yapıldı. Devrim Muhafızları ülkenin bastısında askeri tatbikat yaptı.